Il principe cerca moglie è stata la prima – e migliore – volta in cui Eddie Murphy ha interpretato più personaggi

Riusciremo mai a ritrovare il vecchio Eddie Murphy? E se è per questo, quando l’abbiamo perso? Sembra che sia passato così tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto Murphy essere il singolare genio della commedia che è, e non aiuta il fatto che recentemente sia stato visto sprecare il suo tempo in progetti come You People e Il principe cerca moglie 2. Il fatto che Il principe cerca moglie 2 sia stato un fallimento così superficiale è particolarmente deprimente, se si considera che l’originale Il principe cerca moglie non solo è uno dei suoi più grandi trionfi artistici e una pietra di paragone per la cultura afroamericana, ma è anche la nascita di uno dei marchi di fabbrica di Eddie Murphy da sempre: interpretare più personaggi usando protesi e trucco. Si potrebbe sostenere che è proprio qui che la sua carriera inizia a declinare, in quanto diventa sempre più dipendente e dipendente da questa pratica per coprire le carenze del materiale dei suoi film successivi. In altre parole, è diventato un cliché inaridito di sua creazione.

La genialità di Il principe cerca moglie

La storia di Coming to America racconta di Akeem (Eddie Murphy), principe di Zamunda, e del suo fidato servitore Semmi (Arsenio Hall), in viaggio verso il Queens, a New York, per trovare il vero amore, una donna che ecciti sia i lombi di Akeem che il suo intelletto. Lungo la strada, entrambi incontrano un variopinto cast di eccentrici strambi, la maggior parte dei quali sono interpretati da Murphy e Hall con molte protesi e costumi. Nel caso di Murphy, egli interpreta Clarence, un barbiere chiassoso che fa affermazioni azzardate sulle celebrità che ammira e odia; Saul, un vecchio ebreo bianco che rimprovera costantemente Clarence per le sue stronzate; e Randy Watson, un musicista locale un po’ sciupato, leader della band Sexual Chocolate.

Per il pubblico dell’epoca si sarebbe trattato di una svolta epocale, poiché Eddie non aveva mai interpretato più personaggi prima di allora, nemmeno al SNL. L’idea è nata grazie all’influenza del regista John Landis, che in un’intervistato ha raccontato: “Avevo letto un articolo, che mi aveva molto offeso, sui comici ebrei con il volto nero… Ho pensato che fosse davvero ignorante, così ho detto: “Eddie, ti farò interpretare un vecchio ebreo“”. Così, quando hanno messo Murphy nel suo trucco da ebreo, non solo gli stava bene, ma “abbiamo scoperto che il trucco lo liberava. Una volta truccato, era fresco come quando aveva 19 anni. Una volta truccato, non era più Eddie“. Eddie Murphy si è appassionato così rapidamente a questo tipo di performance che poi ha inventato altri personaggi per sfruttarli.

Inutile dire che Eddie Murphy è una rivelazione in questa modalità. È un luogo comune dire che non sapreste mai che è Saul, Clarence o Randy, a meno che non lo sappiate già, ma è davvero impressionante la diversità di ognuno di loro. Eddie Murphy mostra una gamma così completa di emotività e le sue voci sono così distinte l’una dall’altra, che fa sentire questi uomini così a loro agio nella propria pelle (persino Randy, che è deliziosamente ignaro di quanto sia perdente). Questo dimostra anche la diversità che Murphy avrebbe potuto avere come attore vero e proprio, passando dall’autentico ebreo saputello all’anziano presuntuoso e vanaglorioso fino all’intrattenitore delirante in modo così fluido. Eddie, da giovane, era un interprete che dava il meglio di sé, che non consumava la scena e che interpretava i suoi personaggi in un modo che poteva essere definito sincero, se non proprio “serio”; si sentiva come un personaggio coinvolto attivamente in una scena, piuttosto che un cabarettista che faceva dei pezzi. Ma proprio qui sta il problema.

La comicità di Eddie Murphy è diventata sempre più autosufficiente in fatto di espedienti

In totale, Eddie Murphy ha interpretato più personaggi in un film per sei volte, compreso Coming to America, con risultati che vanno dal delizioso all’abominevole. Vampiro a Brooklyn è stato un tentativo malriuscito di commedia horror in cui ha interpretato un vampiro con un pessimo accento eurotrash, un predicatore con una pelle così plastica da farlo sembrare una tavoletta di cioccolato che si scioglie e un gangster bianco che sembrava un quadro di Michael Jackson sottoposto al trattamento Dorian Gray. Il professore matto è un film per il quale nutro una forte nostalgia; lo trovo ancora uno dei migliori film di Eddie Murphy in termini di comicità che invecchia bene e di capacità di infondere alla sua recitazione una reale sincerità. A parte la famigerata scena in cui interpreta l’intera famiglia Klump mentre cenano e continuano a scoreggiare, tutti i personaggi sembrano persone tangibili che presentano comportamenti coerenti. C’è una scena in cui Sherman viene consolato dalla madre che è una delle recitazioni più tenere che Eddie Murphy abbia mai fatto, ed è lui che recita con se stesso! Meno si parla del sequel, meglio è; è stato più o meno lo stesso, ma non in senso positivo.

Sebbene Bowfinger abbia ormai lo status di un classico di culto, è in qualche modo sottovalutato per quanto riguarda il ruolo di Eddie Murphy. Non solo è un colpo di genio nel ruolo di Jiff, uno dei pochi personaggi nella storia del cinema a riuscire a fare la battuta “sono così imbarazzato che sto guardando una ragazza nuda“, ma Murphy fa qualcosa di molto intelligente con la sua controparte Kit Ramsey: prende in giro la sua stessa reputazione di star del cinema. Ci sono innumerevoli storie che raccontano di Eddie Murphy come un gigantesco egocentrico che ha lasciato che il successo gli desse alla testa nei suoi giorni di gloria negli anni ’80, per non parlare del fatto che era molto sgradevole lavorare con lui. Che si tratti o meno di un commento consapevole da parte sua, e nonostante a volte sembri che il Murphy one man show stia uscendo dai binari, in questo caso è appropriato che lo faccia, dal momento che si suppone che sia un’odiosa testa calda circondata da persone che si comportano bene. Inoltre, dimostra che Murphy aveva ancora le sue innate doti comiche e che poteva essere esilarante senza bisogno di protesi e di nascondersi alla luce del sole.

Norbit ha rovinato tutto

Ecco perché è così doloroso e significativo che Norbit sia stata l’ultima volta in cui ha provato a fare quella sceneggiata. Un film così terribile nella sua esecuzione e così offensivo nella rappresentazione dei suoi personaggi e dei suoi atteggiamenti verso le persone, e Murphy è stato così ampiamente svergognato per il suo coinvolgimento nel film, che ha contribuito alla sua graduale recessione dal mondo del cinema. Nel podcast WTF di Marc Maron ha spiegato: “Stavo facendo film di merda… forse è ora di prendermi una pausa“. Sebbene Eddie Murphy non abbia mai menzionato esplicitamente l’uso di protesi o spiegato perché abbia smesso di farlo fino a Coming 2 America, si deve immaginare che l’infelicità di base di fare film scadenti che non comportano protesi e trucco pesante sia solo esacerbata dall’inclusione di questi fattori di stress.

Il vero problema del declino di Eddie Murphy non riguardava semplicemente le protesi, perché di solito era assistito dalla leggenda del trucco Rick Baker, vincitore di un Oscar, quindi anche nei suoi progetti peggiori, come Norbit, il trucco e le protesi fanno ancora la loro parte. Il problema vero e proprio è che più Murphy lo faceva, più si affidava a idee stereotipate e rimaneggiate. Si è continuamente affidato a tropi comportamentali afroamericani regressivi per riempire una caratterizzazione vuota e, considerando i suoi trascorsi nella stand-up comedy con Delirious e Raw, si potrebbe sostenere che stesse proiettando alcuni dei suoi stessi atteggiamenti e convinzioni tossiche su questi personaggi. Se a questo si aggiunge la prepotenza con cui insisteva nel voler essere al centro dei riflettori, e il fatto che ogni personaggio era una scusa per Eddie Murphy per fare riff e fare casino in modi che non si addicevano affatto alla scena, il tutto diventava dolorosamente stridente.

Per non parlare del fatto che, quando si chiudono gli occhi e si ascolta, ci si rende conto che in realtà non ha molte voci in repertorio. La sua voce di Ciuchino in Shrek è il risultato finale dell’uso della stessa voce per Papa Klump, il predicatore in Vampiro a Brooklyn, e ne ha fatto anche una versione femminile per Rasputia in Norbit. Mamma Klump ricorda il suo lavoro in Mulan e persino Randy Watson sembra il fratello di Sherman Klump, Ernie. Essere un genio non ti rende illimitato, e sembra che Eddie Murphy stesse sbattendo contro i muri delle sue mancanze. Per fortuna, sembra che abbia finalmente ritrovato il suo ritmo.