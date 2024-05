Tomb Raider: la serie di Phoebe Waller-Bridge ha ottenuto il via libera da Amazon

La creatrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge scriverà e produrrà lo show basato sull’iconico franchise di videogiochi “Tomb Raider“, che segue le avventure dell’archeologa e avventuriera Lara Croft.

La serie era stata segnalata per la prima volta come in fase di sviluppo presso lo streamer nel gennaio 2023. Amazon ha annunciato la notizia di Tomb Raider durante la presentazione degli upfront, tenutasi martedì al Pier 36 di New York.

“Phoebe ha una storia d’amore con Lara Croft che dura da tutta la vita e presto, molto presto, inizieremo la ricerca mondiale di chi interpreterà questo ruolo iconico e non vedo l’ora“, ha detto dal palco Jennifer Salke, capo degli studios di Amazon MGM per PRIME VIDEO.

La serie di “Tomb Raider” viene sviluppata nell’ambito di un accordo tra Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios, grazie all’accordo first-look di dj2 con lo studio per sviluppare altre storie di “Tomb Raider” in serie e film.

Cosa sappiamo sulla nuova serie tv Tomb Raider?

La serie è stata ideata da Crystal Dynamics, Amazon MGM Studios e Legendary Television. Tra i produttori esecutivi figuranoPhoebe Waller-Bridge e Jenny Robbins attraverso Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson attraverso dj2 Entertainment e Michael Scheel. Amanda Greenblatt e Ryan Andolina sono produttori consulenti sotto la loro insegna Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

“Se potessi dire alla mia adolescenza che sta succedendo questo, credo che esploderebbe“, ha dichiarato la Waller-Bridge in una dichiarazione rilasciata poco dopo l’annuncio della notizia. “Tomb Raider è stato una parte enorme della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata nel portarlo in televisione con dei collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l’ora di partire per questa avventura. Con i pipistrelli e tutto il resto“.

“Amazon MGM Studios e Amazon Games sono collaboratori incredibili con un’enorme portata in tutto il mondo che ci permette di espandere il nostro franchise di ‘Tomb Raider’ con molteplici nuove avventure e una passione condivisa per la creazione di esperienze emotive e divertenti di grande impatto per i giocatori e gli spettatori in ogni aspetto di questo universo“, ha dichiarato Scot Amos, capo dello studio Crystal Dynamics. “Queste storie senza tempo si estendono su tutte le piattaforme mediatiche per incontrare il pubblico là dove vuole impegnarsi con ‘Tomb Raider’; è un passo fondamentale verso il nostro futuro con i fan di tutto il mondo“.