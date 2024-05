Road House: sequel di in lavorazione con Jake Gyllenhaal

Il sequel del film di Amazon Road House è in lavorazione con Jake Gyllenhaal che riprenderà il suo ruolo principale di Dalton. Anche se per il momento Amazon non ha fornito altri dettagli, si è comunque assicurata di dare la notizia di questo progetto di alto profilo: il capo di Amazon MGM Studio, Jennifer Salke, l’ha rivelato martedì in apertura della sua prima presentazione agli inserzionisti.

“Come abbiamo visto questa primavera, il mondo è impazzito per un piccolo film chiamato ‘Road House‘”, ha detto Salke sul palco del Pier 36 di New York. “Quasi 8 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno guardato ‘Road House’. Ci piace guardare questi risultati come un bambino“.

Road House è stato scritto da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver ha prodotto il film, che vede tra gli altri la partecipazione di Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.

Secondo Amazon MGM Studios, il suo primo film Road House “ha attirato quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo fino ad oggi”. Il film ha debuttato su Prime Video il 21 marzo e ha attirato un record di oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi due fine settimana, diventando il “debutto cinematografico prodotto da Amazon MGM Studios più visto di sempre su base mondiale”.

Va notato che i numeri di spettatori in streaming dichiarati dalle piattaforme sono ancora soggetti a molti limiti. Amazon non ha rivelato cosa considera una “visione“, né quanto di Road House i consumatori abbiano effettivamente guardato prima che Amazon li conteggiasse come parte del suo pubblico. Inoltre, lo streamer ha riportato le cifre del “debutto” con i dati relativi a due fine settimana invece che a uno, che è la metrica più tradizionale per il weekend di apertura dei film. Inoltre, i dati di Amazon non si limitano al periodo da venerdì a domenica. Include i primi 10 giorni in cui il film è stato disponibile per i clienti.