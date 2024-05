Walker cancellato dopo 4 stagioni, Jared Padalecki rilascia una dichiarazione

The CW ha cancellato il crime drama Walker, con protagonista Jared Padaleki, dopo solo quattro stagioni. Jared Padaleki, che interpreta Cordell Walker dalla prima stagione, ha condiviso la deludente notizia sul suo account Instagram.

Un precedente rapporto di TVLine suggeriva che la serie potesse essere vicina alla cancellazione, in seguito alla mancanza di aggiornamenti sul rinnovo della quinta stagione. Solo martedì Jared Padaleki ha confermato la notizia, affermando che Walker “non andrà in onda su [The CW] per una quinta stagione”.

“È una notizia difficile da accettare, ma siamo molto grati alla #WalkerFamily che si è creata, sia sul set che fuori. Dopo quattro stagioni insieme, abbiamo sentito l’amore e il sostegno di tutta la #WalkerFamily, e ne saremo per sempre grati”, ha scritto l’attore.

E ha aggiunto: “È stato un onore unico far parte del cast e della troupe (e del fandom!) che hanno aiutato #Walker a raccontare le storie che abbiamo raccontato. Sorriderò per sempre agli anni che ho potuto trascorrere con il cast, la troupe, lo studio, il network e il fandom che hanno reso possibile tutto questo. Finché non saremo di nuovo in sella”.

Di cosa parla Walker?

Reboot della longeva serie Walker, Texas Ranger (1993-2001), Walker segue Cordell, che torna a casa sua ad Austin dopo aver trascorso un periodo sotto copertura. Tuttavia, scoprirà presto che molte cose sono cambiate dopo due anni di assenza.

“Cordell Walker, vedovo e padre di due figli con un proprio codice morale, torna a casa ad Austin dopo essere stato sotto copertura per due anni, solo per scoprire che c’è un lavoro più difficile da fare a casa”, si legge nella trama.

Walker è interpretato anche da Molly Hagan, Keegan Allen, Coby Bell, Mitch Pileggi, Odette Annable e altri.