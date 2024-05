S.W.A.T. 8: Teaser trailer dall’ottava stagione

Il network americano della CBS ha diffuso il teaser trailer di S.W.A.T. 8, l’annunciata ottava stagione della serie tv S.W.A.T.

I fan sono stati senza dubbio entusiasti di vedere S.W.A.T. selezionata dalla CBS per la sua ottava stagione e ora, lo showrunner Andrew Dettman ha delle notizie entusiasmanti sul ritorno di una star nella prossima stagione. Parlando con TVLine, Dettman ha confermato che il personaggio di Jay Harrington, il Sergente II David “Deacon” Kay, protagonista del finale della stagione 7, tornerà nonostante la sua storyline di pensionamento. L’aggiornamento arriva dopo che due star principali, Alex Russell e Kenny Johnson, hanno lasciato lo show.

Basata sull’omonima serie televisiva del 1975 e sul film del 2003, S.W.A.T. è stata sviluppata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan e ha debuttato sulla CBS il 2 novembre 2017. Tuttavia, la serie è stata cancellata dopo sei stagioni nel maggio 2023, per poi essere rinnovata per una settima e ultima stagione alcuni giorni dopo. Fortunatamente, la seconda cancellazione è stata annullata e il mese scorso è stata rinnovata per un’ottava stagione.

Sebbene lo showrunner Dettman si sia inizialmente interrogato sull’opportunità di eliminare il personaggio di Harrington, ora ha assicurato ai fan che la star rimarrà parte della squadra anche in futuro. Ha dichiarato: “Sì, sarebbe sempre stato presente. Sapevamo che Jay [Harrington] sarebbe stato presente. Era l’unica cosa che mi metteva un po’ in discussione: la storia del suo ritiro e del suo ritorno. Ero un po’ preoccupato, dopo aver perso Street e Luca, che anche solo fingere di perdere Deacon avrebbe spento la gente. Spero che non sia successo, e non credo che sia successo. Quindi, sì, Deacon è tornato e fa parte della squadra”.

L’ottava stagione di S.W.A.T., composta da 22 episodi, è prevista per la stagione televisiva 2024/2025. Dettman ha approvato il rinnovo dello show, rivelando in precedenza che lui e la star principale Shemar Moore avevano avuto molte conversazioni durante la produzione della stagione 7, “sicuri che se avessimo continuato a raccontare grandi storie punteggiate dall’azione tipica di S.W.A.T., i nostri fantastici fan sarebbero rimasti con noi, dandoci una buona possibilità di avere un’altra stagione”. Di seguito il teaser trailer:

Tutto quello che c’è da sapere su S.W.A.T.

“La serie S.W.A.T. segue Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Shemar Moore), un sergente della S.W.A.T. nato e cresciuto a Los Angeles, che guida una squadra tattica d’élite che è l’ultima fermata delle forze dell’ordine a Los Angeles”, si legge nella sinossi. “Diviso tra la lealtà verso la comunità in cui è cresciuto e i suoi fratelli in blu, Hondo lavora per colmare il divario tra i suoi due mondi mentre è alle prese con la nuova paternità insieme a sua moglie Nichelle”.

Completano la Squadra 20 David “Deacon” Kay, padre di famiglia e ufficiale esperto, Victor Tan, da poco single e desideroso di assumere un ruolo di leadership nella squadra, e Zoe Powell, una nuova arrivata che sta cercando di trovare il suo posto nella squadra. Infine, il comandante Robert Hicks supervisiona tutta la Metro S.W.A.T. Guidata da Hondo, la 20-Squad abbraccia le proprie differenze e lavora insieme per salvare vite e proteggere la propria città in un mondo sempre più problematico”.

Basata sull’omonima serie del 1975 e sul film del 2003, S.W.A.T. è prodotta esecutivamente dagli showrunner Andrew Dettmann e Shawn Ryan. La serie è interpretata anche da Jay Harrington, David Lim, Patrick St. Esprit, Rochelle Aytes e Anna Enger Ritch. Oltre a guidare il cast, Moore è anche produttore esecutivo insieme a Justin Lin, Neal H. Moritz, Marney Hochman, Pavun Shetty, Billy Gierhart e James Scura.