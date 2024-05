The Acolyte: La Seguace: Il maestro e l’apprendista si ritrovano faccia a faccia nella prima clip

A meno di due settimane dalla prima di The Acolyte: La Seguace, l’ultima serie di Star Wars ha appena ricevuto un nuovo entusiasmante look. IGN ha pubblicato la prima clip ufficiale di The Acolyte: La Seguace che mostra la Mae di Amandla Stenberg combattere con il Maestro Jedi Sol di Lee Jung-jae. Jung-jae è stato protagonista di un nuovo promo di Acolyte proprio ieri, e ora è di nuovo la star dello show insieme a una parte pericolosa del suo passato, Mae. La clip mostra i due combattere rigorosamente corpo a corpo, senza spade laser, con il Maestro Sol che usa la Forza per tenerla a bada con facilità e si chiede perché lei non usi un’arma per attaccarlo.

La promozione di The Acolyte è aumentata costantemente nelle ultime settimane, mentre la première della serie si avvicina e i fan di Star Wars attendono con ansia una nuova storia ambientata al di fuori della Saga degli Skywalker. The Acolyte si svolgerà 100 anni prima de La minaccia fantasma e racconterà la caduta dell’Alta Repubblica e l’ascesa dei Sith in un’epoca di Star Wars mai vista prima in live-action. Oltre a Jung-jae e Stenberg, gli altri membri del cast di The Acolyte includono Dafne Keen, che ha interpretato Laura/X-23 in Logan, la leggenda di Matrix Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith e Joonas Suotamo.

Altri personaggi di Star Wars appariranno in “The Acolyte”?

Data la cronologia della serie, è canonicamente impossibile che quasi tutti i personaggi della Saga degli Skywalker appaiano ne L’Accolito, perché la maggior parte di loro non è ancora nata. Gli unici personaggi che potrebbero apparire sono i Maestri Jedi Yoda e Yaddle, che hanno entrambi centinaia di anni all’epoca della trilogia prequel e probabilmente erano già presenti all’epoca dell’Alta Repubblica. Alcuni fan hanno anche ipotizzato che il Maestro dell’Imperatore Palpatine, Darth Plagueis il Saggio, potrebbe apparire nella serie e giocare un ruolo nell’ascesa dei Sith e nella caduta dei Jedi. Tuttavia, è anche possibile che i creatori di The Acolyte vogliano evitare questo tipo di aspettative e concentrarsi sul racconto di una nuova storia, slegata da personaggi ed eventi precedenti. In ogni caso, i fan di Star Wars hanno molto di cui essere entusiasti, dato che il franchise si allontana dai confini che hanno incatenato l’universo per così tanto tempo.

I primi due episodi di The Acolyte saranno trasmessi in esclusiva su Disney+ il 4 giugno. Guardate la nuova clip qui sopra e restate sintonizzati con Cinefilos.it per i futuri servizi sulla nuova serie di Star Wars.