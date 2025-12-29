HomeSerie TvNews

When Calls the Heart 13: il promo annuncia la data di uscita della nuova stagione

When Calls the Heart 13
Ricardo Hubbs/Hallmark Media

I fan di When Calls the Heart possono finalmente segnare la data sul calendario. È stato infatti rilasciato il promo ufficiale della stagione 13, che conferma il debutto dei nuovi episodi per domenica 4 gennaio.

La longeva serie drama, diventata uno dei titoli di punta di Hallmark grazie al suo pubblico affezionato, è pronta a tornare a Hope Valley con nuove storie, relazioni in evoluzione e decisioni destinate a cambiare il futuro dei suoi protagonisti.

Cosa aspettarsi dalla stagione 13

Il promo anticipa una stagione ricca di emozioni, sfide personali e momenti di svolta, mantenendo il tono caldo e rassicurante che ha reso When Calls the Heart un appuntamento fisso per milioni di spettatori. I nuovi episodi continueranno a esplorare i legami della comunità, mettendo al centro crescita, resilienza e amore.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora riservati, la stagione 13 promette di sviluppare le storyline rimaste in sospeso, aprendo al tempo stesso nuovi archi narrativi per i personaggi storici della serie.

Appuntamento a gennaio

When Calls the Heart – Stagione 13 debutterà domenica 4 gennaio, dando ufficialmente il via a un nuovo capitolo di una delle serie più amate del catalogo Hallmark.

