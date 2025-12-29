Crater: la spiegazione del finale del film

Crater (leggi qui la recensione), diretto da Kyle Patrick Alvarez e distribuito da Disney+, è un film di fantascienza e avventura. Il cast include Mckenna Grace, Isaiah Russell-Bailey e Billy Barratt, tra gli altri. Il film segue Caleb Channing e i suoi amici Dylan, Marcus e Borney, che vivono tutti in una colonia mineraria sulla Luna. Dopo la morte del padre di Caleb, i suoi amici chiedono aiuto alla nuova “ragazza terrestre”, Addison, e fuggono dalla loro base nel bel mezzo di un allarme per una pioggia di meteoriti. Decisi a vedere il cratere di cui parlava sempre il padre di Caleb, i ragazzi partono così per un viaggio attraverso la Luna. Se siete curiosi di scoprire come questo viaggio avventuroso cambierà la vita di Caleb e dei suoi amici, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Crater.

La trama di Crater

In un lontano futuro, Caleb Channing vive in una colonia mineraria lunare nell’anno 2257. Prima di morire in un incidente minerario, suo padre Michael fa promettere a Caleb che andrà a visitare un cratere che sua madre ha sempre desiderato che lui vedesse. Tuttavia, dopo la morte di Michael, Caleb scopre che tra tre giorni partirà per un nuovo pianeta idilliaco, Omega, grazie all’indennità di morte del padre. Per aiutare Caleb a realizzare l’ultimo desiderio di suo padre, il suo migliore amico Dylan escogita un piano per sgattaiolare fuori dalla loro cupola e raggiungere l’ottavo quadrante, zona soggetta a restrizioni.

Lo stesso giorno, un allarme per una pioggia di meteoriti mette in isolamento l’intera colonia. Questo rappresenta l’occasione perfetta per Caleb e i suoi amici per rubare un rover senza essere notati. I ragazzi si preparano a partire di notte e, a cena, Dylan chiede aiuto ad Addison Weaver, il cui padre lavora nel dipartimento scientifico. Addison accetta di condividere con Dylan i codici di sicurezza del garage in cambio di poter partecipare al viaggio. Ben presto, i cinque ragazzi irrompono nel garage della base. Dylan riesce ad avviare un rover e la banda lascia il perimetro della colonia mineraria. Durante il viaggio, Borney e Marcus fanno domande ad Addison sulla Terra.

Alla fine, i ragazzi decidono di uscire dal rover ed esplorare la superficie lunare con le loro tute spaziali. Una volta fuori, Dylan inventa un gioco in cui usa le bombole di ossigeno come jetpack mentre è legato alla nave. I ragazzi fanno a turno per volare nello spazio in modo spericolato. Tuttavia, durante il turno di Borney, il suo cavo si allenta. Mentre lui fluttua nello spazio, Dylan, Marcus e Caleb recuperano altre bombole di ossigeno e lo seguono. Anche se riescono a salvare Borney, perdono due bombole di ossigeno nel processo. Addison capisce che devono tornare alla Cupola perché non hanno più abbastanza ossigeno per il loro viaggio.

Non volendo arrendersi, Caleb suggerisce di fare rifornimento facendo una deviazione verso un vecchio avamposto abbandonato nelle vicinanze. Quando i ragazzi arrivano all’avamposto, si rendono conto che in realtà si tratta di una vecchia casa modello piena di lussi e comfort che mancano nella Cupola. I ragazzi fanno rifornimento e passano la notte nella casa prima di partire per il cratere il giorno successivo. Mentre il viaggio continua, il rover si guasta a un miglio dal cratere. Addison si rende conto che rimarranno bloccati in mezzo al nulla senza aiuto esterno e invia un segnale di soccorso. Tuttavia, i soccorsi non arriveranno fino alla fine del blocco. Pertanto, i ragazzi decidono di avere abbastanza tempo e ossigeno per raggiungere il cratere in tempo e tornare al rover.

Il finale di Crater: cosa c’è dentro il cratere?

Dopo aver raggiunto il cratere, i ragazzi trovano al suo interno delle strutture alte e un cubo centrale. Guardandosi intorno, trovano l’ingresso di un bunker sotterraneo. Quando il padre di Caleb parlava del cratere, lo descriveva come un luogo speciale. Tuttavia, una volta entrati nel bunker, Caleb e i suoi amici trovano solo un albero spoglio al centro di una grande stanza vuota. Vicino all’albero c’è una targa con la scritta: “Su ali dorate abbiamo raggiunto le stelle, ma non dimentichiamo mai i cieli che ci siamo lasciati alle spalle”. Mentre i ragazzi accettano il finale deludente del loro viaggio, Addison gira per il bunker, bussando alle pareti.

Alla fine trova un pulsante nascosto sul muro. Dopo averlo premuto, il bunker si trasforma in una foresta olografica della Terra. Nessuno dei ragazzi ha mai visto nulla di simile prima d’ora e ammirano lo spettacolo meraviglioso degli uccelli, degli alberi e del cielo blu davanti a loro. Caleb nota un ruscello simile a quello di cui gli aveva parlato suo padre. Seguendo il corso del ruscello, Caleb trova uno scomparto sul pavimento con una stella incisa sopra. L’ologramma si spegne improvvisamente e Caleb apre con forza l’asse del pavimento cavo. Lì, Caleb trova una fotografia dei suoi genitori e le ceneri di sua madre. Caleb mette le ceneri di suo padre sotto il pavimento e porta con sé la foto.

Caleb va su Omega?

Qualche tempo prima di morire, Michael ha parlato con Caleb di come, nonostante i suoi migliori sforzi, non fosse riuscito a garantirgli un futuro sicuro. I minatori della Colonia firmano un accordo con le autorità per ottenere il trasporto per loro e le loro famiglie verso Omega. Secondo l’accordo, i minatori lavorano per 20 anni e, una volta pagato il loro debito, partiranno per Omega. Tuttavia, una volta firmato l’accordo, scoprono che ogni giorno di malattia o di ritardo al lavoro comporta un aumento degli anni di contratto. In questo modo, la compagnia mineraria sfrutta i propri lavoratori e trasferisce i loro debiti alle generazioni successive.

Michael e sua moglie Grace avevano pianificato di rispettare un programma rigoroso per scontare il loro debito prima che Caleb compisse 18 anni. Tuttavia, dopo il peggioramento delle condizioni di salute di Grace, hanno accumulato ritardi e il tempo a loro disposizione è scaduto. Dopo aver trovato le ceneri di sua madre nel bunker, Caleb capisce che la morte di suo padre non è stata accidentale. Michael era a conoscenza dell’indennità di morte e si è sacrificato per il futuro di Caleb. Di conseguenza, dice a Dylan che rivelerà l’informazione al capo della Colonia Slater, e forse non dovrà lasciare la luna.

Caleb tiene molto ai suoi amici e non vuole lasciarli indietro. Dopo aver perso i suoi genitori, Dylan, Marcus e Borney sono tutto ciò che Caleb ha. Tuttavia, se si reca su Omega, Caleb entrerà in criosonno e, quando si sveglierà, i suoi amici saranno morti o invecchiati. Ciononostante, Dylan fa capire a Caleb che suo padre desidera un futuro promettente per lui. A differenza dei suoi amici, Caleb ha finalmente una via d’uscita da questo posto e Dylan lo convince a prenderla. Tuttavia, presto Marcus collassa a causa dei suoi problemi cardiaci. I ragazzi decidono di partire immediatamente per portarlo al rover dove si trovano le sue medicine.

Durante il ritorno al rover, la pioggia di meteoriti finalmente inizia, facendo cadere detriti spaziali frastagliati sulla superficie lunare. I ragazzi riescono a tornare al rifugio del rover, ma la tuta di Dylan subisce alcuni danni. Inoltre, mentre l’ossigeno si esaurisce progressivamente, si rendono conto che la squadra di soccorso non verrà a cercarli fino a quando la pioggia di meteoriti non sarà finita. Alla fine, i livelli di ossigeno diminuiscono al punto che i ragazzi svengono nelle loro tute senza più l’energia per rimanere lucidi. Tuttavia, i veicoli di soccorso li trovano prima che ci siano vittime e li portano al Dome. La volta successiva che Cabel si sveglia, sono passati 75 anni su Omega.

Cosa succede agli amici di Caleb?

Dopo che Dylan e gli altri tornano alla Cupola, preparano la borsa di Caleb con dei ricordi mentre lui entra in sonno criogenico per il suo viaggio su Omega. Addison parla anche con suo padre e lo convince a lasciare che Dylan invii dei messaggi a Caleb una volta all’anno. Così, quando Caleb si sveglia su Omega, è distrutto dal fatto di non aver potuto dire addio ai suoi amici, ma ha diversi messaggi da parte loro. Nei messaggi, Dylan racconta a Caleb tutto ciò che accade ogni anno che passa.

Dopo la partenza di Caleb, Addison inizia a protestare per i diritti dei minatori e convince la compagnia mineraria a modificare le scappatoie nei loro contratti. Di conseguenza, i minatori non trasmettono più i loro debiti e le famiglie non devono rimanere sulla luna per generazioni. Allo stesso modo, Borney aiuta Addison a commissionare le vecchie strutture incompiute sulla luna, per migliorare le condizioni di vita e fornire intrattenimento. Marcus fonda la sua lega di baseball e ha una squadra premurosa che si prende cura di lui.

Nel frattempo, Dylan, che cresce fino a diventare un minatore, sposa Addison e diventa padre. Alla fine, porta i suoi nipoti al Cratere e racconta loro le storie delle loro avventure infantili. Guidando i suoi amici in quel viaggio 75 anni fa, Caleb ha cambiato le loro vite e li ha ispirati a sognare in grande. Così, tutti hanno continuato a vivere una vita felice e appagante. Al contrario, su Omega, Caleb rintraccia il fratello di Addison, Charlie, che si è trasferito su Omega con la madre dopo che lei ha divorziato dal padre di Addison. Charlie riconosce Caleb dai messaggi di Addison e gli fa domande sul viaggio verso il Cratere. Alla fine, Caleb trova un nuovo amico e si prepara per nuove avventure.