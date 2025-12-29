Trafficanti: la spiegazione del finale del film

Trafficanti (leggi qui la recensione) è una commedia drammatica diretta da Todd Phillips (Joker, Una notte da leoni) incentrata su Efraim Diveroli e David Packouz, due trafficanti d’armi di Miami che ottengono il loro più grande contratto per il trasporto di un enorme quantitativo di armi in Afghanistan. Diveroli e Packouz formano una partnership lavorativa e si danno da fare per legittimare il loro nome nel business delle armi. Viaggiano in luoghi devastati dalla guerra rischiando la vita per consegnare le spedizioni.

Diveroli ha i suoi modi di negoziare, spesso ignorando le minacce incombenti legate ai rapporti con trafficanti d’armi internazionali e funzionari corrotti. I loro affari loschi li mettono in una posizione in cui devono muoversi dietro le quinte della guerra. La chimica elettrizzante tra Jonah Hill e Miles Teller rende Trafficanti un viaggio selvaggio che commenta anche l’approccio svogliato del governo nell’assegnazione di contratti cruciali per la sicurezza nazionale. In questo approfondimento, andiamo dunque alla scoperta del finale del film.

La trama di Trafficanti

David Packouz, un massaggiatore, vive a Miami con la sua ragazza, Iz. Oltre a fare il massaggiatore, si cimenta nella rivendita di lenzuola nelle case di riposo, ma purtroppo non riesce a ottenere alcun risultato redditizio. David incontra Efraim Diveroli, un suo vecchio amico che ora gestisce un’azienda che commercia armi, vendendole in particolare al governo degli Stati Uniti nella guerra in corso in Iraq.

David scopre che Iz è incinta e, per coincidenza, Efraim gli offre un lavoro nella sua azienda. David si unisce con riluttanza a Efraim, ma non rivela la verità a Iz. Efraim spiega a David il funzionamento dell’azienda: si concentra su contratti più piccoli che le grandi aziende generalmente trascurano, nonostante valgano milioni. Ralph Slutzky, un uomo d’affari locale proprietario di una lavanderia a secco, finanzia le loro operazioni.

David ed Efraim ottengono un contratto per la consegna di pistole Beretta alla polizia irachena a Baghdad, ma il loro carico viene bloccato in Giordania. I due si recano in Giordania e corrompono le autorità per ottenere il rilascio della merce. Attraversano il Triangolo della Morte in auto con le armi diretti in Iraq. Una volta completata con successo la consegna, vengono generosamente ricompensati dall’esercito americano.

Man mano che la loro azienda cresce, riescono ad assicurarsi un contratto gigantesco del valore di 300 milioni di dollari per la fornitura di AK-47 all’esercito nazionale afghano. Di fronte a una grave carenza di armi, incontrano Henry Girard, un famoso trafficante d’armi che fornisce loro dei contatti in Albania da cui possono procurarsi le armi. I due rovinano l’affare a causa dei metodi subdoli di Efraim e si ritrovano in una situazione disperata. Anche il loro ritorno a casa viene rovinato quando le forze dell’ordine vengono a sapere dei loro affari loschi.

Il finale di Trafficanti: perché Henry chiede scusa a David?

David incontra Henry, che gli chiede scusa per il rapimento e l’aggressione in Albania. Henry sostiene di aver ricevuto informazioni errate e dà a David una valigetta piena di soldi per chiudere la questione. Il film finisce e non è chiaro se David prenda o meno i soldi. David è sconcertato dall’approccio di Henry e gli chiede dove si trovi Bashkim, il suo autista in Albania. Henry non fornisce una risposta chiara. Tuttavia, questa scena stabilisce la bussola morale di David, che era sotto pressione a causa della sua situazione familiare. David deve unirsi a Efraim perché la sua vita stava diventando difficile senza una fonte di guadagno stabile.

In molti casi, David è riluttante ad assecondare le scelte azzardate di Efraim, mettendo spesso in discussione il suo carattere. Inoltre, inizialmente non vuole avere a che fare con Henry perché è sulla lista dei sospettati delle autorità. Il silenzio di David sul coinvolgimento di Henry dimostra che David è una brava persona e, nonostante sia stato aggredito da Henry, non cerca vendetta. L’ultima scena assicura che David sia il protagonista del film ed è giusto mostrarlo in buona fede. Inoltre, il vero David Packouz ha lavorato come consulente per il film, e forse è stata una scelta consapevole da parte dei realizzatori quella di aggiungere un tocco drammatico al finale.

I capricci di Efraim

Le scelte di Efraim sono di natura capricciosa, il che alla fine porta alla sua rovina. Il suo rifiuto di pagare Enver, il responsabile del reimballaggio delle armi, si rivela essere l’ultimo chiodo nella bara. Enver denuncia David ed Efraim all’FBI, il che porta alla loro incriminazione per traffico di armi illegali. La brama di denaro di Efraim è una caratteristica sorprendente del suo personaggio. Quando David gli chiede quale sia la sua opinione sulla guerra, Efraim risponde che si tratta solo di un’opportunità di business che offre un modo per fare soldi.

Efraim viene a sapere che Henry, che ha organizzato il loro incontro in Albania, applica un ricarico esorbitante sull’affare. Infuriato, Efraim lo esclude dall’accordo. Efraim ignora le proteste di David e strappa persino l’unica copia del loro contratto commerciale. Efraim si rivela un truffatore disposto a tutto pur di procurarsi una bella somma di denaro. Sarebbe ingenuo definirlo avido, poiché Efraim è sopraffatto dall’ebbrezza di fare soldi. Le pistole, le avventure, il brivido di tutto ciò spingono Efraim a compiere azioni spietate che lo mettono dalla parte sbagliata della legge.

Perché David mente a Iz?

Quando David non riesce a trovare un punto d’appoggio nella sua attività, si unisce con riluttanza a Efraim, vedendo un’opportunità per sistemare le sue finanze di fronte alla gravidanza di Iz. David mente alla donna sulla natura del suo lavoro per mantenerla tranquilla. Non le racconta delle sue traversie in Iraq, ma alla fine Iz scopre le bugie. Le bugie di David sono un modo per stabilire la sua vulnerabilità e fino a che punto è disposto a spingersi per garantire il futuro della sua famiglia. Mette la sua vita in pericolo come mai prima d’ora, il che conferisce un tocco altruistico al suo personaggio.

