Wonder Man: ecco il primo trailer della serie Marvel

Wonder Man è arrivato alla Marvel: non il supereroe, ma il personaggio del supereroe. Il primo trailer completo della serie Disney+ presenta il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, un attore in difficoltà che cerca disperatamente di ottenere il ruolo del suo idolo d’infanzia, Wonder Man. Marvel ha anche annunciato che Wonder Man, il cui debutto era previsto per dicembre, debutterà ora sulla piattaforma di streaming il 27 gennaio.

Nel trailer, Simon è scioccato quando il famoso regista Von Kovak (Zlatko Burić di “Superman”) annuncia che realizzerà un remake del classico “Wonder Man” che Simon adorava da bambino. Nel suo tentativo di ottenere il ruolo, Simon finisce per fare amicizia con il collega attore Trevor Slattery (Ben Kingsley), che ha notoriamente interpretato il “ruolo” del terrorista internazionale Mandarino in “Iron Man 3” del 2013. Kingsley ha ripreso il ruolo di Trevor in “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” del 2021, diretto da Destin Daniel Cretton, che ha co-creato e prodotto esecutivamente la serie, e ha diretto il primo episodio.

Cretton, attualmente impegnato nella regia di “Spider-Man: Brand New Day“, ha co-creato la serie con Andrew Guest (“Occhio di Falco”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Community”), che ne è stato anche lo showrunner. “Wonder Man” vede la partecipazione di X Mayo, Demetrius Grosse, Arian Moayed e Olivia Thirlby.

Creato da Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck nel 1964, nei fumetti Marvel, Wonder Man è l’alias di Simon Williams, figlio del ricco industriale Sanford Williams. Dopo che la Williams Innovations si trova ad affrontare difficoltà finanziarie a causa della concorrenza con le Stark Industries, Simon finisce per accettare un’offerta dal Barone Zemo che gli conferisce superpoteri ionici. Dopo oltre un decennio come antagonista degli Avengers, Simon volta pagina e diventa un membro di lunga data della squadra. Più avanti nella sua carriera, Simon si appassiona alla recitazione e si trasferisce a Los Angeles, dove lavora come stuntman e ottiene ruoli minori in film di successo.