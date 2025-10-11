Daredevil: Rinascita – Stagione 2, descrizione del trailer: Jessica Jones, Foggy Newlson e un sanguinoso incontro di boxe di Kingpin

Daredevil: Rinascita – Stagione 2 ha sorpreso i fan al New York Comic Con con il primo trailer della seconda stagione. Charlie Cox, che interpreta Daredevil, è apparso sul palco e si è riunito a Krysten Ritter, ufficialmente tornata nell’MCU nei panni di Jessica Jones. La seconda stagione debutterà su Disney+ a marzo 2026.

Il momento più importante del trailer, mostrato solo ai presenti in sala, è stato il ritorno della Jones (interpretata da Ritter), che in precedenza aveva recitato nella sua serie Marvel omonima su Netflix e aveva collaborato con Daredevil in “The Defenders“. Anche Elden Henson, il cui Foggy Nelson è morto in modo sconcertante nella première della serie, è apparso nel trailer e tornerà per la seconda stagione. Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio è apparso per tutto il trailer ed è stato mostrato mentre affrontava un avversario su un ring.

La prima stagione di Daredevil: Rinascita è uscita su Disney+ all’inizio del 2025 e ha riportato molti dei membri del cast originale della cruda serie Netflix “Daredevil”. Cox, che aveva già ripreso il ruolo di Daredevil in “Spider-Man: No Way Home”, “She-Hulk: Attorney at Law” ed “Echo”, è stato il protagonista della serie, la prima della Marvel con classificazione M.

Daredevil, alias l’avvocato cieco Matt Murdock, si è scontrato con Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, alias Kingpin, divenuto sindaco di New York. Henson e Deborah Ann Woll sono tornate anche nei panni di Foggy Nelson e Karen Page, due degli amici più cari di Matt. Tuttavia, la première della serie “Born Again” ha scioccato i fan quando l’assassino assassino Bullseye (Wilson Bethel di “Daredevil” di Netflix) ha ucciso Foggy, mandando Matt in uno stato depressivo e costringendolo ad appendere al chiodo il suo costume da Daredevil.