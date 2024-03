Nuovo colpo di scena nella saga di Yellowstone. Dopo aver abbandonato la serie per la sua ultima stagione, un nuovo rapporto afferma che Kevin Costner sta cercando di fare un’inversione di rotta e di fare almeno un cameo per concludere la storia di John Dutton nella serie western di Taylor Sheridan. Essendo probabilmente la serie più popolare della televisione, è stato uno shock quando è stata annunciata la fine della serie dopo una disputa tra Kevin Costner e Taylor Sheridan sia sulla disponibilità che sulle richieste di stipendio.

Secondo quanto riportato da Puck, gli ultimi episodi di Yellowstone 5, la quinta e ultima stagione serie originale di Yellowstone sono stati sceneggiati e la produzione dovrebbe iniziare a breve. Kevin Costner ha espresso il desiderio di riapparire nella serie, almeno in un ruolo cameo, se non in maniera più estesa, anche se non ci sono trattative in corso per un accordo di questo tipo. Ciononostante, si ipotizza che, anche se Kevin Costner riducesse le sue richieste in termini di compenso e di tempo, Taylor Sheridan, il creatore dello show, potrebbe essere riluttante a rivedere le sceneggiature completate solo per includere un addio per il personaggio di Kevin Costner, John Dutton. Tuttavia, conoscendo l’appeal che avrebbe tra i fan della serie, Kevin Costner sembra intenzionato a sfruttare la cosa a suo vantaggio, come ha fatto in passato.

Come si è conclusa l’ultima stagione di Yellowstone?

Le voci sulla partenza di Kevin Costner dalla popolarissima serie si sono rincorse a partire dal maggio 2023, e a novembre le indiscrezioni hanno preso il sopravvento, lasciando intendere che l’attore non sarebbe riuscito a completare gli ultimi capitoli della serie. La perdita di un personaggio così importante ha gettato una breccia nella narrazione, soprattutto dopo il cliffhanger alla fine della stagione 5, parte 1, che lasciava presagire il disfacimento politico di John Dutton come governatore del Montana. Con la possibile uscita di scena di Kevin Costner, la trama è rimasta in sospeso e probabilmente si concluderà senza il patriarca della famiglia sullo schermo, il che sarebbe decisamente insoddisfacente.

L’imminente processo di impeachment di John, orchestrato da suo figlio Jamie (Wes Bentley), dovrebbe essere l’ultimo tassello del puzzle che vede la fine di John all’interno della serie, ma che avvenga fuori dallo schermo? Sarebbe un’amara delusione. Speriamo che Kevin Costner, Sheridan e il resto del team della Paramount riescano a trovare un accordo che dia ai fan il finale che meritano per la loro fedeltà e il loro sostegno, onorando al contempo l’eredità di John Dutton e ponendo le basi per il futuro di Yellowstone. Yellowstone è disponibile in streaming su Paramount+