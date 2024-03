I produttori di Omen – L’Origine del Presagio (The First Omen) hanno dovuto rivolgersi al comitato di classificazione dei film negli USA per ben cinque volte per evitare essere vietato ai minori di 17 anni.

Parlando con Fangoria, il regista di Omen – L’Origine del Presagio (The First Omen), Arkasha Stevenson, ha raccontato la “lunga battaglia” che il prossimo film prequel horror ha dovuto affrontare per ottenere la classificazione R piuttosto che quella NC-17.

Riferendosi a una scena specifica del film che riguarda “il parto forzato e l’autonomia delle donne“, Stevenson ha detto: “L’orrore in quella situazione è la disumanizzazione di quella donna. Questa è stata la mia vita per un anno e mezzo, combattendo per la ripresa. È il tema del nostro film. Il corpo femminile viene violato dall’interno verso l’esterno. Se volevamo parlare di orrore del corpo femminile, dovevamo parlare di riproduzione forzata, e dovevamo essere in grado di mostrare il corpo femminile in una luce non sessualizzata. Sono molto orgoglioso di questa ripresa“.

I produttori Keith Levine e David Goyer hanno dichiarato di essersi recati cinque volte al comitato di classificazione per discutere la scena nel tentativo di evitare la classificazione NC-17. “Stranamente, l’evitare la classificazione NC-17 è stata una scelta molto difficile.

“Stranamente, evitare l’NC-17 l’ha resa più intensa“, ha detto Keith Levine. David Goyer ha aggiunto: “Il film, per sua natura, tratta l’orrore del corpo femminile e credo che ci sia un doppio standard. È stato molto interessante quando abbiamo negoziato con la commissione di classificazione. Penso che ci sia più permissività quando si tratta di protagonisti maschili, in particolare nel body horror. La scena del parto è molto intensa, anch’io ho tre figli e ho assistito alle loro nascite. È intensa!“.

Arkasha Stevenson ha detto che alla fine l’inquadratura è stata tagliata, ma è ancora convinta che il pubblico ne sentirà l’impatto. “C’è stata un’anteprima in cui ero seduta tra il pubblico“, ha ricordato. “Il tizio di fronte a me ha mangiato M&Ms per tutto il tempo. Poi è arrivata l’inquadratura, la sua bocca si è aperta e le M&Ms sono cadute“.

Di cosa parla Omen – L’Origine del Presagio?

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Omen – L’Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.