L’ultimo film della Universal, Jurassic World 4, ha un regista, uno sceneggiatore e una data di uscita, e ora potrebbe avere anche la sua star. Scarlett Johansson è in trattative per recitare nel film sulla creatura preistorica. L’Hollywood Reporter riporta la notizia che la Scarlett Johansson sta negoziando un ruolo da protagonista nel prossimo film, la cui data di uscita è attualmente fissata al 2 luglio 2025.

Jurassic World 4 si sta muovendo velocemente come una mandria di Gallimimus mentre si avvicina alla data di uscita. Inizialmente il film doveva essere diretto dal veterano dell’azione David Leitch, il cui film The Fall Guy darà il via alla stagione cinematografica estiva a maggio, ma le trattative sono fallite. Al suo posto, la Universal si è rivolta a Gareth Edwards, un regista con una grande esperienza nel campo delle creature giganti, come Monsters e Godzilla del 2014.

Il film avrà un pedigree che lo ricollega alla genesi del franchise in Jurassic Park del 1993: Steven Spielberg produrrà il film tramite la Amblin Entertainment, come ha fatto per tutti i film del franchise, e David Koepp, autore del film originale e del suo sequel, Il mondo perduto: Jurassic Park, si occuperà della sceneggiatura. Tuttavia, il film sarà una nuova versione del franchise: non è previsto il ritorno delle star della serie Jurassic World e dei film originali, che sono apparse in Jurassic World Dominion del 2022.

In cosa ha recitato Scarlett Johansson di recente?

Dopo la sua controversa uscita dal MCU, conclusasi con un accordo e la prosecuzione del rapporto di lavoro, e un 2019 ricco di impegni che l’ha vista candidata come miglior attrice e miglior attrice non protagonista rispettivamente per Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, Scarlett Johansson ha rallentato la sua produzione cinematografica. L’anno scorso ha recitato nel debutto alla regia di Kristin Scott Thomas, North Star, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, e si è unita all’ensemble di Wes Anderson per un ruolo di primo piano in Asteroid City. Quest’anno ha in programma due film: Project Artemis, commedia romantica di Greg Berlanti ambientata negli anni Sessanta e incentrata sulla corsa allo spazio, che la vedrà in coppia con Channing Tatum, e il film d’animazione prequel Transformers One, in cui doppierà l’Autobot Elita One.

L’accoppiata Scarlett Johansson e i dinosauri di Jurassic Park sembra una ricetta per incassi sicuri. La filmografia della Johansson ha guadagnato complessivamente più di 15 miliardi di dollari di incassi sul grande schermo, mentre i film di Jurassic sono sempre stati dei veri e propri incassi: persino il film Dominion, che ha ricevuto il plauso della critica, ha superato il miliardo di dollari al botteghino globale.

Jurassic World 4, ancora senza titolo, arriverà nelle sale il 2 luglio 2025. Restate sintonizzati su Collider per futuri aggiornamenti.