È ufficiale: la CBS ha ordinato una serie per uno spin-off di Young Sheldon incentrato su Georgie e Mandy.

La serie ancora senza titolo – scritta dai co-creatori di Young Sheldon Chuck Lorre e Steven Molaro, e dal veterano di TBBT (e attuale showrunner di Sheldon) Steve Holland – seguirà le vicessitudini dei personaggi preferito dai fan interpretati Montana Jordan ed Emily Osment “mentre crescono la loro giovane famiglia in Texas mentre affrontano le sfide dell’età adulta, della genitorialità e del matrimonio“, secondo il logline ufficiale.

Come riportato per la prima volta da TVLine, la settima stagione di Young Sheldon presenterà il matrimonio di Georgie e Mandy.

“È stato un privilegio trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy“, ha dichiarato martedì in una dichiarazione il presidente della CBS Entertainment Amy Reisenbach. “Chuck ed entrambi gli Steve hanno fatto un lavoro magistrale sviluppando questi personaggi e intrattenendo generazioni di fan con storie commoventi e riconoscibili portate in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con impazienza il prossimo capitolo di questo amato universo”.

Lorre, Molaro e Holland hanno aggiunto: “Da The Big Bang Theory a Young Sheldon, il mondo della famiglia Cooper è stato incredibilmente speciale per noi. Siamo molto entusiasti di continuare le loro storie attraverso gli occhi di Georgie e Mandy”.

A differenza di Young Sheldon, che si è concentrato su un formato a telecamera singola, lo spin-off di Georgie e Mandy tornerà alla multi-camera e girerà di fronte a un pubblico in studio dal vivo, proprio come The Big Bang Theory. Il conteggio degli episodi e la data di uscita per la prima stagione non sono ancora stati confermati, ma la serie sarà presentata in anteprima durante la stagione televisiva 2024-25.

Supponendo che la narrazione di Young Sheldon mantenga un ritmo costante, Sheldon compirà 14 anni nella settima stagione – l’età in cui, secondo la cronologia precedentemente stabilita di Big Bang, il futuro vincitore del Premio Nobel si trasferisce da Medford, Texas, a Pasadena, California, per iniziare i suoi studi universitari presso il California Institute of Technology.

Nello stesso anno, Georgie si sposa per la prima volta e il patriarca della famiglia George incontra il suo creatore, preparando Young Sheldon per un addio agrodolce non diverso dal classico dei primi anni ’90 The Wonder Years. Ma il tempo dirà se lo spin-off rimarrà fedele al canone. Come Holland aveva precedentemente avvertito TVLine, “solo perché [è successo qualcosa durante il Big Bang ] non significa che sia una storia che [il nostro narratore] deve raccontare”.