Chi pensava che Lex Luthor fosse solo un supercriminale dalla mente acuta si sbaglia: il Lex di Nicholas Hoult che vedremo in Superman di James Gunn ha avuto bisogno di allenarsi. Almeno è questo quello che l’attore ha raccontato a Michael Rosenbaum durante un’ospitata al podcast “Inside of You”.

Hoult ha spiegato che ha preso a modello un passaggio di All-Star Superman, in cui Lex Luthor parla del suo corpo e dei suoi muscoli per dire se sono o meno frutto del lavoro e del sudore e sembra che l’attore abbia preso sul serio quella parte. Inoltre, come abbiamo già visto, si è anche rasato la testa.

Tuttavia non è stato questo il momento migliore dell’incontro con Michael Rosenbaum. Hoult ha infatti confessato al collega e grande amico di James Gunn che il suo Lex di Smalville è stato il primo che lui abbia mai conosciuto. “Sono cresciuto con Smallville, avevo 11 o 12 anni” ha spiegato Nicholas Hoult. “Era una serie che amavo, è stata la prima con cui ho conosciuto la storia di Superman e Lex.” Per poi dilungarsi in una serie di complimenti per l’interpretazione di Luthor offerta da Rosenbaum nella serie al fianco di Tom Welling.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma James Gunn ha precedentemente rivelato che la doppia vita di Superman