Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Charlie Cox rivela quando ha registrato le sue battute

Quando Your Friendly Neighborhood Spider-Man fu annunciato per la prima volta dai Marvel Studios/Marvel Animation nel 2022, forse la notizia più importante fu l’aggiunta di Charlie Cox al cast nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil. L’attore aveva fatto il suo debutto nel MCU solo pochi mesi prima in Spider-Man: No Way Home, rendendo la notizia dell’ingresso di Cox nella serie uno dei punti di maggiore interesse del Comic-Con.

Parlando al Fan Expo di Boston lo scorso fine settimana, Cox – che riprenderà il ruolo di Murdock in Daredevil: Born Again – ha rivelato quanto tempo fa ha registrato le sue battute per lo show e ha confermato di non aver ancora visto nulla di più del progetto rispetto al Comic-Con di quasi due anni fa. “Sono andato in studio e ho fatto un po’ di doppiaggio per quello molto tempo fa. Anni fa, durante le riprese di She-Hulk, quindi credo che fosse il 2021“, ha detto Cox ai fan.

“Ho visto solo un paio di scene che ho doppiato. E non ho nemmeno visto le scene, ho solo visto i primi disegni. È tutto quello che so. Non ho visto altro, non ho idea di quale sia la storia, ma è forte“, ha aggiunto l’attore. “È bello che Daredevil ne faccia parte. Sono entusiasta“. Stando a quanto rivelato da Charlie Cox, le battute sarebbero state registrate quando i lavori su Your Friendly Neighborhood Spider-Man erano ancora all’inizio ma è ora possibile che questi siano giunti a nuove fasi e che prossimamente si potrà avere qualche maggior dettagli su quest’attesa serie animata.

Tutto quello che sappiamo su Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Your Friendly Neighborhood Spider-Man è una serie animata che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare lo Spider-Man del MCU, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le prime radici fumettistiche del personaggio. Tra i membri del cast si vocifera che Hudson Thames sarà Peter Parker, Eugene Byrd darà voce a Lonnie Lincoln, mentre Grace Song sarà Nico Minoru e Hugh Dancy sarà Otto Octavius. Kari Wahlgren interpreterà Zia May, mentre Zeno Robinson darà voce a Harry Osborn.

“Segue lo schema che si vede in [Captain America:] Civil War“, ha detto in precedenza Brad Winderbaum, dirigente della Marvel Animation, a proposito della serie. “Fino a Peter che prende il lettore Blu-ray rotto dalla spazzatura ed entra nel suo dipartimento per il famoso momento in cui Tony Stark lo sta aspettando per offrirgli lo stage di Stark e portarlo a Berlino“.

“Ma a causa di cose che accadono nel Multiverso… a causa di nuovi eventi casuali, non è Tony Stark ad aspettarlo lì. È Norman Osborn e questo manda la sua vita in una traiettoria inaspettata che lo fa scontrare con molti personaggi inaspettati dell’universo Marvel“. Al momento, non è noto quando la serie verrà resa disponibile.