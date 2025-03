Charlie Cox: 10 cose che forse non sai sull’attore

Sono bastati pochi anni a Charlie Cox per affermarsi come uno degli attori più iconici e apprezzati del genere cinecomic. Egli si è infatti rivelato la giusta scelta per uno dei personaggi più tenebrosi e popolari, Daredevil, che proprio grazie a Cox ha trovato nuova linfa sullo schermo. In attesa di vederlo comparire ancora in tali vesti, sarà bene approfondire qualche dettaglio in più su di lui.

Ecco 10 cose che non sai di Charlie Cox.

I film e i programmi TV di Charlie Cox

1. Ha recitato in noti film. Cox ha iniziato la sua carriera recitando nei film Dot the I – Passione fatale (2003), Cose da fare prima dei 30 (2004), Il mercante di Venezia (2004), con Al Pacino, e Casanova (2005), con Heath Ledger. La sua grande occasione arriva grazie al fantasy Stardust (2007), e da quel momento ha recitato in Stone of Destiny (2008), Glorious 39 (2009), There Be Dragons (2011), La teoria del tutto (2014), con Eddie Redmayne, e King of Thieves (2018). Nel 2021 ha un cameo nel ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, che sancisce dunque il suo ingresso nel MCU.

2. È noto per alcune serie TV. Ad aver reso particolarmente celebre Cox negli ultimi anni, però, sono state alcune serie particolarmente popolari. Dopo aver recitato in alcuni episodi di Downton Abbey (2010) e Moby Dick (2011), egli ottiene il ruolo di Owen Sleater in Boardwalk Empire: L’impero del crimine (2011-2012), per poi interpretare dal 2015 al 2018 il personaggio di Matt Murdock alias Daredevil in Daredevil. Ha poi ripreso tale ruolo anche per le stagioni due e tre e per la serie The Defenders (2017). Nel 2021 ha invece recitato nella serie Kin. Ha poi ripreso il ruolo di Daredevil per la serie She-Hulk: Attorney at Law (2022), per poi recitare nella miniserie Treason (2022).

Il 2024 di Charlie Cox

Il 2024 è un anno molto importante per Cox, che viene ufficialmente confermato come Daredevil del Marvel Cinematic Universe. Inizia l’anno con un cameo nel primo episodio della serie Echo, per poi dedicarsi attivamente alle riprese della serie Daredevil: Rinascita, dove torna a recitare accanto a Vincent D’Onofrio, il quale riprende il ruolo di Kingpin.

Charlie Cox in Stardust

3. È stato preferito ad altri noti attori. Nel film fantasy del 2007 Cox ha interpretato il ruolo di Tristan Thorn, protagonista maschile, divenendo noto proprio per questo personaggio. A questo ruolo si erano interessati anche attori come Ben Barnes e Orlando Bloom, ma il regista preferì Cox in quanto lo riteneva più attraente. Egli inoltre, in quanto all’epoca ancora poco noto, aveva maggiore possibilità di trasformarsi da uno sciocco ad un uomo gentile e soave. Così fu, e Cox divenne da quel momento molto apprezzato come attore.

Charlie Cox è Daredevil

4. Ha voluto a tutti i costi ottenere il ruolo. Quando erano in corso i casting per la serie Daredevil, Cox ebbe modo di leggere le sceneggiature dei primi episodi. Dopo tale lettura, egli si disse talmente tanto affascinato dalla storia, dai personaggi e dal progetto in sé da voler essere coinvolto senza sé e senza ma. Ad attrarlo particolarmente, inoltre, vi era la natura dark del progetto, che lo differenziava da ogni altro titolo Marvel. Grazie al suo agente egli riuscì poi ad entrare in contatto con la produzione, candidandosi per la parte del protagonita, che poi ottenne.

5. Non sapeva che il personaggio fosse cieco. Prima di ottenere la parte, Cox non sapeva assolutamente nulla del personaggio e benché meno che egli è cieco. L’attore lo scoprì soltanto il giorno prima del suo provino ed ebbe perciò pochissimo tempo per lavorare su questa disabilita esaltandola a punto di forza. Cox arrivò infatti al provino dimostrando di poter essere credibile in tale parte. Da quel momento egli ha sempre più sviluppato la sua attenzione a tale caratteristica del personaggio.

Il fisico di Charlie Cox per Daredevil

6. Ha eseguito molti dei suoi stunt. Per la serie Daredevil, Charlie Cox esegue molte delle acrobazie di base previste per il personaggio. Per farlo, si sottopone continuamente ad intensi allenamenti, che lo hanno portato ad ottenere un fisico particolarmente muscoloso ma anche atletico e flessibile. Tuttavia, per le acrobazie più pericolose, l’attore viene sostituito dalla sua controfigura Chris Brewster. Cox, però, ci tiene a far sì che debba essere sostituito il meno possibile.

Charlie Cox vorrebbe interpretare Joker

7. È il ruolo che lo interessa maggiormente. Durante un panel di Daredevil: Rinascita, è stato chiesto a Cox quale personaggio della DC sarebbe interessato a interpretare. Cox ha ammesso che sarebbe una sfida, ma ha detto che gli piacerebbe interpretare il Joker. “Non vorrei accettare il ruolo sulla base degli attori che ci sono stati in passato perché sono così brillanti, ma stavo pensando che il Joker sarebbe molto divertente… Se riuscissi a trovare un modo per fare qualcosa… Sai, voglio dire, Heath Ledger per me ha fatto centro in quella parte, ovviamente… Se si riuscisse a trovare una nuova interpretazione in qualche modo, sarebbe bello”.

Charlie Cox non è su Instagram

8. Non è presente sul noto social. Come confermato anche dallo stesso attore, egli non possiede un profilo sul social network Instagram. Cox, infatti, preferisce non frequentare tali piattaforme, mantenendo così un certo riserbo sulle sue attività e sulla sua vita privata. Per i suoi fan, tuttavia, è possibile seguire i tanti profili a lui dedicati, dove si possono ritrovare le ultime foto e le ultime novità relative alle attività dell’attore.

Charlie Cox, la moglie Samantha Thomas e i figli

9. È sposato e ha due figli. Molto riservato circa la sua vita privata, Cox non ha mancato però di rendere noto il suo matrimonio, avvenuto nel settembre del 2018, con Samantha Thomas, vice presidentessa esecutiva di Bron TV. I due si sono conosciuti avendo entrambi lavorato per la Marvel Television, la Thomas come curatrice della programmazione e Cox come attore protagonista della serie Daredevil. La coppia vive oggi nel Connecticut, insieme ai due figli di cui, per volontà dei genitori, si sa poco o nulla.

L’età e l’altezza di Charlie Cox

10. Charlie Cox è nato il 15 dicembre del 1982 a Londra, Inghilterra. L’attore è alto complessivamente 1.78 metri.

Fonti: IMDb, ScreenRant