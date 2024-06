NOSFERATU: il primo trailer del remake di Robert Eggers esce questo weekend!

I fan dell’horror si sono chiesti quando avrebbero potuto affondare i denti nel tanto atteso primo trailer del remake di Nosferatu di Robert Eggers da quando è stato presentato al CinemaCon in aprile, e finalmente abbiamo un aggiornamento su quando potremo vederlo di persona.

La buona notizia è che il trailer uscirà questo fine settimana. Si dice che il primo trailer di Nosferatu sarà proiettato prima di The Bikeriders di Focus Features quando arriverà nelle sale questo venerdì. È possibile che il teaser venga rilasciato online poco dopo (lo studio sarebbe intelligente a farlo, a meno che non voglia che le versioni trapelino su Internet), ma siamo ancora in attesa di un aggiornamento ufficiale.

Se si tratta dello stesso trailer (o di un trailer simile) a quello che ha debuttato al CinemaCon, la descrizione che segue vi darà un’idea di cosa aspettarvi. Il filmato inizia con la Ellen Sutter di Lily-Rose Depp che prega a lume di candela. “Vieni da me, vieni da me, ascolta la mia chiamata“, intona prima che una mano si allunghi per afferrarle il collo.

Da lì, vediamo inquadrature lunatiche di strade invernali illuminate da lampioni, topi che sgusciano sui ciottoli, abitanti del villaggio spaventati con pali di legno pronti e, poiché non sarebbe un film di vampiri senza di essi, un sacco di sangue che sgorga.

Il nobile non-morto di Bill Skarsgård, il Conte Orlok, si intravede solo brevemente mentre si china per prosciugare una sfortunata vittima, ma si dice che sia uno spettacolo agghiacciante da vedere. Di seguito potete vedere alcune reazioni dopo aver visto il contributo video al CinemaCon:

Well, Eggers’ NOSFERATU looks as breathtaking as hoped. The trailer is pure glorious nightmare fuel — Beyond Fest (@BeyondFest) April 11, 2024

The upcoming horror remake Nosferatu from The Witch director gets its first trailer secretly unveiled, and it sounds terrifyinghttps://t.co/HaI3IVkNjj — Total Film (@totalfilm) April 12, 2024

NEW at #CinemaCon: “Does evil come from within us or from beyond.” We just got a first look at Robert Eggers’ #Nosferatu and it is full-on Eggers: Gothic, gory and eerie with wild visuals and stunning performances. Coming this Christmas! pic.twitter.com/htwfZPQnyZ — Erik Davis (@ErikDavis) April 11, 2024

Robert Eggers’ “Nosferatu” premiered a terrifying trailer at CinemaCon. “The movie evokes the best of classic horror — it’s moody, unsettling and also eerily beautiful. But it’s not just artful. There’s also blood gushing from necks (it’s a vampire movie, after all) and gangs of… pic.twitter.com/5YEDzqfvrM — Variety (@Variety) April 11, 2024

Now it’s the trailer for NOSFERATU. Breathtaking cinematography. Disturbing imagery. They’re keeping images of Nosferatu himself in the shadows, but this is amazing. “HE IS COMING.” Looks perfectly terrifying. #CinemaCon2024 pic.twitter.com/1LGtGXPCFe — Daniel Howat @ CinemaCon (@howatdk) April 11, 2024

We just saw the first trailer for Robert Eggers’ Nosferatu. Loud, beautiful, lots of fire and rats and screaming and hands popping out of nowhere to grab people’s necks. Big castles, sweeping vistas, more rats. It looks fantastic. Succumb to the darkness on Christmas. #CinemaCon — Germain Lussier (@GermainLussier) April 11, 2024

Cosa sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski, che masticava scenari, colli di nubili e qualsiasi cosa in vista nei panni del vampiro titolare. Il Nosferatu arriverà ora al cinema a partire dal 25 dicembre.