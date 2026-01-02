Gigolò per caso – La Sex Guru: recensione della serie con Christian De Sica

A distanza di un paio d’anni dalla prima stagione (leggi qui la recensione), torna su Prime Video la serie italiana Gigolò per caso, stavolta con il sottotitolo La Sex Guru. Nuovamente diretta Eros Puglielli (regista di Dorme e Nevermind), con Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio che firmano soggetto e sceneggiatura, questa seconda stagione ripropone gli elementi vincenti della prima – dalla brillante comicità alle coinvolgenti interazioni tra i personaggi -, aggiungendo però quel pizzico di pepe in più che rende più “agguerrita” la vicenda di Giacomo e Alfonso Bremer.

L’inedita coppia padre-figlio formata da Christian De Sica e Pietro Sermonti questa volta deve infatti confrontarsi con nuova sfida: l’arrivo della sex guru femminista Rossana Astri, interpretata Sabrina Ferilli. La sua introduzione è l’occasione per spostare i discorsi sull’eterna battaglia tra maschi e femmine, affrontando un tema ancora troppo spesso tabù quale è il piacere sessuale femminile. Gravitano in questa vicenda anche Frank Matano, Gianmarco Tognazzi, Ambra Angiolini, Giorgia Arena, Francesco Bruni, Francesca Agostini e Valerio Lundini, ognuno con i propri momenti di gloria.

La trama di Gigolò per caso – La Sex Guru

In questa seconda stagione, padre e figlio sono nuovamente alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. L’attività dei Bremer è in pericolo: sta per arrivare una rivoluzione e il suo nome è Rossana Astri (Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive metteranno a rischio il business di Giacomo (De Sica) e la vita privata di Alfonso (Sermonti). Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo.

Una serie che si rinnova

Nata come remake italiano della serie francese Alphonse, con protagonista il premio Oscar Jean Dujardin, Gigolò per caso si discosta ora da quel titolo (fermatosi alla prima stagione), per camminare su gambe proprie. Certo, già nella prima stagione erano presenti reinvenzioni ed elementi di originalità, ma è con questa seconda stagione dal titolo La Sex Guro che la serie può dunque seguire un proprio percorso, dimostrando non solo di riuscirci ma anche di farlo senza perdere per strada gli elementi migliori della prima stagione.

Se allora in quella le vicende ruotavano attorno alla nuova attività di gigolò di Alfonso e alla contesa eredità di Adele, in questi nuovi episodi la minaccia è rappresentata dall’agguerrita Rossana Astri, perfetta antitesi dei Bremer e decisa a distruggere il loro impero. Il loro scontro risulta intrigante poiché, potenzialmente, la loro missione sembrerebbe la stessa, ovvero offrire alle donne quel piacere che viene troppo spesso loro negato. Eppure, le loro idee su come si debba ottenere divergono ampiamente, dando luogo a diverse situazioni comiche di gran gusto.

Eppure, come ci insegna questa seconda stagione, anche coloro che sembrano farsi portatori della verità assoluta, rischiano di cadere in quelle stesse trappole da cui mettono in guardia gli altri. Gli sceneggiatori si divertono così a rinnovare e decostruire i vari personaggi, rendendoli innanzitutto più umani e di conseguenza anche più simpatici. Non solo allora si imparano a conoscere le due vite di Rossana Astri, ma anche le tentazioni in cui incappa Don Luigi (Matano) e le difficoltà relazionali di Beatrice (Agostini), tanto per citarne un paio.

Gigolò per caso – La Sex Guru possiede un umorismo contagioso

La seconda stagione di Gigolò per caso invita allora con un sorriso a diffidare dei guru di qualunque genere e di quanti vorrebbero proporre un’unica soluzione valida per tutti a determinati problemi della vita sentimentale e sessuale. Lo fa ricordandoci, attraverso la vicenda di Alfonso e Beatrice, che il piacere scaturisce dall’ascolto reciproco e dall’apertura nei confronti dell’altro. Un messaggio tutt’altro che banale, in un contesto di chiusura, prevaricazione e convinzione che i propri bisogni valgano più di quegli degli altri. Ancora una volta, infatti, la serie vince nel proporre momenti di grande affetto, che portano in secondo piano la comicità per far emergere l’anima e il cuore dei personaggi e della storia.

Tutto ciò è reso possibile da un cast affiatato, che da De Sica a Sermonti, da Ferilli ad Agostini, passando per Matano e Lundini, mette a segno interpretazioni brillanti, appassionate, sostenute da una scrittura attenta ai dettagli e da battute o gag visive particolarmente divertenti. Con più di un gancio per una terza stagione, che ci si augura dunque di vedere quanto prima, Gigolò per caso – La Sex Guru si dimostra dunque una prosecuzione vincente per la serie, che conferma la capacità di raccontare aspetti importanti della nostra vita, facendolo sempre con un umorismo intelligente e contagioso.