Reacher: recensione della terza stagione della serie Prime Video

Jack Reacher è tornato! Dopo una seconda stagione (qui la nostra recensione) che ha consolidato il successo di questa serie targata Prime Video, arriva ora la terza avventura sul piccolo schermo dell’ex investigatore militare nato dalla penna di Lee Child. Nuovi episodi che ribadiscono la forza di questa serie, capace di intrattenere ed affascinare grazie al carisma del suo protagonista. E se la prima stagione adattava il romanzo Zona pericolosa e il secondo Vendetta a freddo, questa terza si basa su La vittima designata, settimo libro della serie pubblicato nel 2004, in cui il personaggio si trova invischiato in una pericolosa missione da infiltrato che riporterà alla luce anche dolorose ferite del passato.

La trama della terza stagione di Reacher

In questa nuova stagione Jack Reacher (Alan Ritchson) viene arruolato da un gruppo di agenti della DEA (l’agenzia statunitense antidroga) che operano senza nessuna autorizzazione per incastrare il ricco Zachary Beck (Anthony Michael Hall), sospettato di essere un trafficante di droga e di aver fatto sparire un’altro agente della DEA precedentemente infiltratosi nella sua cerchia. Reacher è praticamente costretto a partecipare all’operazione perché sa che nel gruppo dei sospetti trafficanti c’è anche lo spietato Quinn (Brian Tee), una sua vecchia conoscenza che dieci anni prima ha ucciso due suoi colleghi.

Reacher tra solide conferme e convincenti novità

Dopo una seconda stagione che visto Jack Reacher sotto attacco da un punto di vista molto personale, la nuova stagione a lui dedicata affronta nuovamente il suo passato ma da un punto di vista diverso. In generale, l’obiettivo della serie sembra essere quello di svelare a poco a poco sempre qualcosa di nuovo sul personaggio, il che si sta fino ad ora dimostrando un obiettivo saggio portato avanti in modo convincente. In questo caso, con i nuovi episodi di Reacher si introduce uno dei grandi antagonisti del personaggio, ovvero il pericoloso Quinn. Criminale proveniente dal suo passato e con il quale è costretto a scontrarsi nuovamente e che permette di attingere a nuovi elementi biografici del protagonista.

Come sempre, l’indagine rimane alla base del racconto, con il protagonista chiamato ad investigare su un preciso caso che anche stavolta si dimostra intrigante e imprevedibile. Gli autori riescono infatti a costruire la narrazione in modo tale da evitare la sensazione di ripetizione con cui questo genere di racconto può facilmente scontrarsi. L’astuzia qui sta anche nella scelta del romanzo di Child da adattare, che dopo ormai tre stagioni sembra confermare la volontà dello showrunner Nick Santora di esplorare tanto il lato militare quanto quello più umano di Reacher, rendendolo così sempre più attraente agli occhi del pubblico.

Alan Ritchson è il perfetto Jack Reacher

Il merito è ancora una volta anche di Alan Richtson. Celebre anche per il ruolo di Gloss in Hunger Games – La ragazza di fuoco, di Raffaello in Tartarughe Ninja e di Aimes in Fast X, Richtson si dimostra un interprete estremamente generoso nei confronti del suo Jack Reacher, portandolo in scena con grande convinzione e mestiere. L’attore, caratterizzato da un fisico sempre più possente, riesce infatti a risultare credibile non solo nelle dinamiche che più si basano sulla fisicità del personaggio, ma anche nella sua grande intelligenza e capacità di adattamento. Già solo la sua presenza, dunque, continua a rendere la serie meritevole di essere seguita.

Un protagonista sempre più umano

Di certo, tra le gradite novità che la nuova stagione propone c’è quella di porre ulteriormente in difficoltà il protagonista. Ciò avviene sia da un punto di vista mentale ed emotivo con la presenza di Quinn, sia da un punto di vista fisico, data la presenza di avversari più grossi, a partire dall’imponente Paulie interpretato da Olivier Richters. Una stagione che dunque porta a sviluppare una maggiore apprensione per il personaggio, che non è invincibile e anzi lo si vede qui compiere qualche passo falso in più rispetto alle precedenti stagioni, mettendo in luce una sua sempre maggiore umanità.

Si nota dunque un’interessante evoluzione all’interno del macro racconto, sebbene ogni stagione sia a suo modo autoconclusiva. Ma tutto ruota ovviamente intorno a Jack Reacher, al suo rapporto con quanti lo circondano e al suo dedicarsi anima e corpo ai casi in cui è coinvolto. Una dedizione che si dimostra quantomai contagiosa. Sappiamo ora che una quarta ondata di episodi è già stata confermata e, considerando che alla sua terza stagione Reacher continua a dimostrarsi un prodotto ben congeniato e con tutte le carte in regola per rendere ancora onore al personaggio ideato da Child, la notizia è da accogliere con entusiasmo.