Bring Her Back – Torna da me: il trailer del film di Danny e Michael Philippou

Il nuovo trailer di Bring Her Back – Torna da me, l’horror Sony Pictures prodotto da A24. Il film è diretto da Danny Philippou e Michael Philippou (Talk to Me). Nel cast ci sono Billy Barratt (Crater), Sora Wong, Jonah Wren Phillips (How to Make Gravy), Sally-Anne Upton (Five Bedrooms), Stephen Phillips, Mischa Heywood e Sally Hawkins (La forma dell’acqua – The Shape of Water). Bring Her Back – Torna da me sarà nelle sale italiane dal 30 luglio distribuito da Eagle Pictures.

La trama breve di Bring Her Back

Un fratello e una sorella scoprono un terrificante rituale nella casa isolata della loro nuova madre adottiva.