Leopardi & Co: il trailer del film con Jeremy Irvine

Leopardi & Co diretto da Federica Biondi con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi, Aurora Moroni e Daniele Fiengo arriva nelle sale italiane da giovedì 14 agosto distribuito da Eagle Pictures. Il film scritto da Mauro Graiani da un’idea originale di Roberto Cipullo e Nicola Barnaba è una co-produzione Camaleo e Eagle Pictures.

Leopardi & Co è una commedia romantica, girata interamente a Recanati, in cui l’amore fra i due giovani protagonisti, David e Silvia, sboccia e cresce nella cittadina marchigiana, ruotando attorno al mito senza tempo di Giacomo Leopardi. Una storia d’amore che si snoda lungo il racconto della realizzazione di un film, che affronta con il tono leggero della commedia sentimentale, temi poetici legati al grande Leopardi e che finisce per legare i due protagonisti l’uno all’altro.

La trama di Leopardi & Co

David (Jeremy Irvine) è un giovane attore americano che sogna un ruolo in grado di consacrarlo come una vera star mondiale. Ma David è talmente superficiale che nemmeno legge i copioni che gli arrivano finché la sua agente Mildred (Whoopi Goldberg) lo costringe ad accettare il ruolo di protagonista in “Giacomo in Love” film diretto dal mitico regista italiano Ruggero Mitri (Paolo Calabresi). David, convinto sia la storia di Casanova, arriva sul set a Recanati totalmente impreparato per cui viene affidato a Silvia (Denise Tantucci) una coach del luogo col compito di spiegare all’americano chi era il Sommo. Tra i due è odio a prima vista…