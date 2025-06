Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Stagione 3, nuovi attori nel cast

Oggi Prime Video ha confermato che Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young si sono uniti al cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per la prossima stagione della serie, che le cui riprese sono iniziate di recente nella nuova sede di produzione dello show, presso gli Shepperton Studios (Regno Unito).

Richardson farà parte del cast principale, mentre Varla e Young ricopriranno ruoli ricorrenti nel corso della stagione. La serie di successo globale, che ha attratto oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo, continua ad essere uno dei principali elementi trainanti per i nuovi abbonamenti Prime.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato un successo senza precedenti, con un vasto pubblico globale di fan appassionati. I critici hanno elogiato la serie per la sua portata epica e il suo valore produttivo; le prime due stagioni hanno ottenuto il Certificate Fresh di Rotten Tomatoes. La prima stagione rimane il più grande debutto nella storia di Prime Video, mentre la seconda stagione è la returning season più vista in assoluto in termini di ore di visione.

La terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producers Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e la executive producer e regista Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey è produttore, mentre Ally O’Leary, Tim Keene e Andrew Lee sono co-produttori della serie.

Tutti gli episodi delle prime due stagioni di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono ora disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in più lingue.