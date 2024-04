Marcello Mio di Christophe Honoré è uno dei lungometraggi più intriganti in corsa per la Palma d’Oro del Festival di Cannes di quest’anno. In esclusiva per Deadline arriva adesso il trailer del film.

In concomitanza con il centenario della nascita dell’iconico Marcello Mastroianni nel 1924, il lungometraggio esplora momenti iconici della sua vita e della sua filmografia attraverso la figura di Chiara Mastroianni. Secondo la sinossi ufficiale: il film è la storia di una donna di nome Chiara. È un’attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, che un’estate in cui la sua vita è in subbuglio, dice a se stessa che preferirebbe vivere la vita di suo padre. Si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con tale forza che chi le sta intorno inizia a crederci e comincia a chiamarla “Marcello”.

Chiara Mastroianni offre una performance spavalda mentre adotta la personalità e l’aspetto di suo padre con stupore di coloro che la circondano, tra cui madre Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Nicole Garica e Hugh Skinner, che interpretano anche versioni in parte reali e in parte romanzate di se stessi.

«È come se mi perseguitasse, anzi, sono diventata il fantasma di mio padre», dichiara a un certo punto Mastroianni. Questo viaggio porta Mastroianni a Roma, città natale di suo padre, dove rivisita vecchi luoghi di ritrovo e scenari chiave della sua filmografia, saltando anche nella Fontana di Trevi per replicare l’iconica scena de La Dolce Vita.

Il film è stato girato a Parigi, Roma e nella località balneare di Formia, la scorsa estate. Honoré e Mastroianni avevano già collaborato in On A Magical Night (Chambre 212), presentato in anteprima a Un certain Regard e vincitore del premio come migliore attrice per Mastroianni.