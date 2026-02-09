Minions & Monsters, il primo sguardo al terzo film dei Minions

Illumination non poteva lasciarsi sfuggire il Super Bowl senza portare i Minions alla festa. E infatti ha scelto il Big Game per diffondere la prima occhiata ufficiale al terzo film dei Minions, confermando che il titolo effettivo è Minions & Monsters. Durante il Big Game è stato mostrato solo un teaser, invitando il pubblico a guardare il trailer completo online. E potete vederlo qui.