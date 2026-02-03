In un Batter d’Occhio, il trailer ufficiale del film

È disponibile il trailer di In un Batter d’Occhio, il film di Andrew Stanton che debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il 27 febbraio 2026.
Basandosi su una sceneggiatura della Black List del 2016 a cura di Colby Day (Spaceman), Andrew Stanton (WALL·E, Alla ricerca di Nemo) realizza un trittico intrecciato che riflette sull’esistenza dell’umanità attraverso il tempo. Nel corso dei millenni, una sola costante è rimasta immutata: il nostro desiderio di entrare in connessione gli uni con gli altri e con il mondo che ci sostiene.
Cosa racconta In un Batter d’Occhio?
In un lontano passato, una famiglia di Neanderthal (Jorge Vargas, Tanaya Beatty), costretta ad abbandonare la propria casa, lotta per sopravvivere, proteggendo i figli e imparando a usare strumenti primitivi in un mondo spietato. Nel presente, Claire (Rashida Jones), un’ambiziosa antropologa che dopo la laurea si dedica allo studio di antichi resti proto-umani, inizia una relazione incerta con un compagno di studi, Greg (Daveed Diggs). Due secoli più tardi, a bordo di un’astronave diretta verso un pianeta lontano, Coakley (Kate McKinnon) e un computer di bordo senziente affrontano una misteriosa malattia che minaccia le piante produttrici di ossigeno presenti a bordo.
Tre storie che, attraversando migliaia di anni, si intrecciano e riflettono sulla speranza, sulla connessione e sul ciclo della vita.
Interpretato da Kate McKinnon (Bombshell – La voce dello scandalo, Saturday Night Live, Ghostbusters), Rashida Jones (On the Rocks, Parks and Recreation), Daveed Diggs (Hamilton), Jorge Vargas (Snowpiercer) e Tanaya Beatty (Yellowstone), In un Batter d’Occhio è diretto dal regista vincitore dell’Academy Award® Andrew Stanton (WALL·E, Better Call Saul, Stranger Things), ed è prodotto da Jared Ian Goldman (Ingrid va a ovest, Russian Doll). La sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore ed executive producer Colby Day (Spaceman, For All Mankind).
Accanto a Stanton dietro la macchina da presa anche il direttore della fotografia Ole Birkeland (Judy, Ticket to Paradise), la scenografa Ola Maslik (Uniti per sempre, Madam Secretary), la montatrice Mollie Goldstein (Not Okay, Dickinson), la costumista Mirren Gordon-Crozier (La ragazza della palude, Teen Spirit – A un passo dal sogno) e il supervisore degli effetti visivi Jake Braver (Birdman, The Pale Blue Eye – I delitti di West Point).