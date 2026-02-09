HomeTrailerLe avventure di Cliff Booth: il primo trailer dal Super Bowl
Le avventure di Cliff Booth: il primo trailer dal Super Bowl

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Con una svolta sorprendente, Netflix ha diffuso a sorpresa un trailer per il prossimo sequel di C’era una volta a… Hollywood di David Fincher e Brad Pitt, dopo Cliff Booth. Questo è il primo sguardo a Le avventure di Cliff Booth, confermando che “arriverà presto”. Il trailer è censurato per il lancio del Super Bowl, nascondendo nudità, parolacce e altro.

Il cast di Le avventure di Cliff Booth

Il cast include Brad Pitt, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Barry Livingston, JB Tadena, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian. Il film è stato scritto da Quentin Tarantino, che avrebbe poi deciso di lasciare alla regia per concentrarsi sul suo prossimo e apparentemente ultimo film, di cui però non si hanno ancora notizie. In ogni caso, Le avventure di Cliff Booth permetterà a Pitt di riprendere il ruolo grazie al quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, riunendolo anche a David Fincher, con cui ha girato già diversi film in precedenza, da Seven a Il curioso caso di Benjamin Button.​​​​​​​

Secondo quanto riportato da Variety a ottobre, Netflix stava considerando un lancio estivo 2026 per il film, ma la pellicola non compare ancora nel calendario ufficiale Netflix per quell’anno. La trama dovrebbe comunque svolgersi qualche anno dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood, con Erik Messerschmidt alla direzione della fotografia al posto di Robert Richardson.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

