Prime Video ha diffuso il trailer di Musica, il nuovo film comedy Prime Video, dalla mente di Rudy Mancuso con Camila Mendes, Francesca Reale e J.B. Smoove – in streaming su Prime Video dal 4 aprile.

Commedia romantica non tradizionale che si muove al suo ritmo contagioso, Música ha come protagonista la star online Rudy Mancuso, che ha basato il film sulle sue esperienze personali e ne è anche regista, co-sceneggiatore, compositore e coreografo.

La trama di Musica

Rudy Mancuso, un giovane artista di strada carismatico ma senza direzione del quartiere Ironbound di Newark, ha una visione unica del mondo. Grazie a una rara condizione chiamata sinestesia, vive i rumori quotidiani – dai clacson delle auto alle gocce d’acqua alle porte che sbattono – come una serie di ritmi complessi. Si sforza di tenere a bada la musica nella sua testa, ma non è così facile.

Quando non segue le lezioni per finire la laurea o non mette in scena spettacoli di marionette per i pendolari nelle strade dell’affiatata comunità brasiliana di Ironbound, Rudy cerca di convincere la sua ragazza, Haley (Francesca Reale), che alla fine riuscirà a capire come stanno le cose. Vive con la madre, Maria (interpretata dalla madre dell’attore nella vita reale, Maria Mancuso), che vuole che il figlio lasci Haley e si sistemi con una bella ragazza brasiliana del quartiere. Rudy riceve anche consigli sulla vita e sull’amore dal suo migliore amico, Anwar (l’attore comico J.B. Smoove), un gestore di food truck la cui identità culturale cambia in base al luogo in cui il suo camion è parcheggiato in un determinato giorno.

Le cose prendono una piega caotica quando Rudy viene letteralmente steso da un pezzo di pesce congelato che vola. L’incidente porta all’incontro con Isabella (Camila Mendes), una giovane e bella donna brasiliana che lavora nel mercato del pesce locale e che potrebbe capire Rudy come nessun altro ha mai fatto. Intrappolato in un triangolo amoroso, Rudy cerca di trovare un equilibrio tra la sua eredità culturale, le donne della sua vita e la música nella sua testa.

Il film

Música è diretto da Rudy Mancuso (“Tempo”, “Storie dal nostro futuro”) da una sceneggiatura di Mancuso e Dan Lagana (“American Vandal”, The Babysitter: Killer Queen). Il film è interpretato da Francesca Reale (“Stranger Things,” “Haters Back Off!”), Camila Mendes (“Riverdale,” Palm Springs), J.B. Smoove (“Curb Your Enthusiasm,” Spider-Man: Far From Home) e Rudy Mancuso (Rim of the World, The Flash). I produttori sono McG (“Supernatural”, “Chuck”) e Mary Viola (The Babysitter, Love Hard). I produttori esecutivi sono Camila Mendes, Bruce Wayne Gillies, Dan Lagana e Steven Bello (The DUFF, Holidate).

Il direttore della fotografia è Shane Hurlbut (Terminator Salvation, Act of Valor). Lo scenografo è Patrick Sullivan (Gerald’s Game, Love Hard). La costumista è Tere Duncan (“The Walking Dead”, City Island). Il film è montato da Melissa Kent (The Age of Adaline, The Dirt). Il direttore di produzione dell’unità è Bruce Wayne Gillies (Kate, The Disaster Artist). Il supervisore musicale è Jamie Rise. Il supervisore del ritmo è Marivaldo Dos Santos.