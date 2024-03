Anche Kumail Nanjiani si è unito alla quarta stagione di Only Murders in the Building la serie Hulu di grande successo le cui riprese sono appena cominciate. Nanjiani apparirà in un ruolo ricorrente che però viene tenuto nascosto, anche se una persona a conoscenza della situazione afferma che il suo personaggio sarà parte integrante delle indagini sul caso di questa stagione.

Nanjiani si unisce ai nuovi membri del cast della quarta stagione precedentemente annunciati, Eugene Levy, Eva Longoria e Molly Shannon. Anche Meryl Streep riprenderà il suo ruolo dalla terza stagione. La serie è ovviamente guidata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Only Murders in the Building: tutto quello che c’è da sapere

Only Murders in the Building ha dimostrato di essere molto popolare per Hulu sia tra il pubblico che tra la critica. Lo spettacolo ha ottenuto 29 nomination agli Emmy e quattro vittorie fino ad oggi. La serie ha avuto il suo debutto in onda a gennaio, quando la ABC ha trasmesso tutti i 10 episodi della terza stagione nel corso di quattro settimane, durante le quali la serie ha raggiunto 11 milioni di spettatori lineari.

Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e scrittori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La terza stagione vede Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre il regista Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo. Su il sipario!