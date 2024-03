Ecco il trailer di Senza Prove, il film di Béatrice Pollet con Maud Wyler e Géraldine Nakache in anteprima a C-MOVIE FILM FESTIVAL. Senza Prove arriverà al cinema in Italia dal 21 marzo distribuito da Kitchenfilm.

Senza Prove, la trama

Claire e Sophie hanno studiato insieme e sono entrambe avvocate. Claire è felicemente sposata con Thomas e hanno due figlie. Ma la loro vita viene sconvolta, quando la polizia trova vicino alla loro casa, un neonato che si ritiene sia di Claire. Sophie costruisce la sua difesa, anche se Claire sostiene di non aver né visto né sentito che era di nuovo incinta, ma come può non essersene accorta? L’essenza della maternità diventa presto Il fulcro del caso.

Senza Prove, il manifesto