Kevin Spacey apparirà nei panni di un personaggio chiamato “Il Diavolo” nel thriller psicologico di Massimo Paolucci, The Contract, di cui si sono appena concluse le riprese principali a Roma. Il film in lingua inglese, descritto come avente una trama simile a Angel Heart di Alan Parker e L’avvocato del diavolo di Taylor Hackford, vede nel cast anche Eric Roberts e Vincent Spano. Kevin Spacey è arrivato a Roma lo scorso dicembre per girare il film.

La carriera della star di House of Cards è implosa a causa delle accuse di cattiva condotta sessuale nel 2017, ma da allora è stato ritenuto non responsabile in una causa intentata nell’ottobre 2022 dall’attore di Star Trek: Discovery Anthony Rapp ed è stato dichiarato non colpevole in un processo per aggressione nel luglio 2023 nel Regno Unito. Presto tornerà sugli schermi cinematografici statunitensi con il thriller indipendente Peter Five Eight, interpretato anche da Rebecca de Mornay, che uscirà negli Stati Uniti in versione limitata il 22 marzo. Il film segna il primo ruolo da protagonista di Spacey da quando è stato prosciolto dal processo di Londra.

In The Contract, Spacey interpreta un personaggio chiamato “Il Diavolo”, che secondo la dichiarazione è in qualche modo simile al ruolo di Al Pacino in L’avvocato del diavolo, in cui interpreta Satana che assume le sembianze di un avvocato umano, e a quello di Robert De Niro in Angel Heart, un uomo d’affari satanico che assume uno squallido detective privato per scendere all’inferno. I produttori Massimiliano Caroletti e Sandro Lazzarini hanno detto di aver “corteggiato” Spacey per otto mesi per convincerlo a interpretare il ruolo.