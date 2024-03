Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto per la prima volta in versione integrale e che include il brano “cardigan” e quattro canzoni acustiche aggiuntive, farà il suo debutto in streaming il 15 marzo 2024, solo su Disney+.

L’esperienza cinematografica dell’artista 14 volte vincitrice di un GRAMMY, Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), diretto da Sam Wrench.

Nel dare l’annuncio, Bob Iger, Disney CEO, ha dichiarato: “L’Eras Tourè stato un vero e proprio fenomeno che ha entusiasmato e continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo, e siamo davvero felicidi portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+.