A un mese esatto dall’arrivo in sala, Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, in collaborazione con MangaYo!, hanno svelato il trailer italiano ufficiale del pluripremiato film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes. Il nuovo film, scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), arriverà al cinema in Italia in un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è un emozionante racconto mystery sci-fi dai toni romantici, ispirato all’omonimo e acclamato romanzo dell’autore giapponese Mei Hachimoku. Il trailer ufficiale mette in risalto gli aspetti fondamentali che caratterizzano il titolo, fra cui il legame speciale tra i protagonisti, Kaoru e Anzu, due adolescenti accomunati dalla volontà di superare rimorsi dolorosi e dare forma alle proprie ambizioni. La già toccante colonna sonora di Harumi Fuuki (Il castello invisibile) è arricchita di ulteriore carica emotiva dalle note di Finale., brano dell’artista giapponese eill,, nota per aver interpretato anche Koko de Iki wo Shite, “ending theme” della serie Tokyo Revengers.

Realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila), The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi dedicati al mondo dell’animazione, come il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 e il riconoscimento come miglior film agli Anime Trending Awards 2024.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante e coinvolgente lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 10 al 12 giugno.

La trama di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?