Festa del Cinema di Roma: l’edizione 2024 sarà dedicata a Marcello Mastroianni

In programma una retrospettiva, film in versione restaurata, documentari, mostre, incontri e l'omaggio a Chiara Mastroianni per celebrare la vita, le opere e la carriera di uno dei più grandi interpreti della storia del cinema

Il 28 settembre 1924 nasceva uno dei più grandi interpreti della storia della settima arte, Marcello Mastroianni: la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre, sarà dedicata al pluripremiato attore, tre volte candidato all’Oscar, vincitore di due Golden Globes, premiato per le sue interpretazioni in tutti i principali festival internazionali.