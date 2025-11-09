Adaline – L’eterna giovinezza è basato su una storia vera?

Uscito nel 2015 e diretto da Lee Toland Krieger, Adaline – L’eterna giovinezza (la recensione) è un dramma romantico con sfumature fantastiche che ha conquistato il pubblico grazie alla performance di Blake Lively e a un’idea affascinante: una donna nata all’inizio del Novecento che, a seguito di un misterioso incidente, smette di invecchiare. Il film intreccia amore, perdita e immortalità in una narrazione che attraversa un secolo di storia americana, mantenendo un tono malinconico e raffinato. Ma la domanda che molti spettatori si pongono è: la storia di Adaline è realmente ispirata a fatti o persone vere?

Adaline non è basato su una storia vera

Nonostante la cura dei dettagli storici e l’atmosfera quasi realistica che accompagna la protagonista attraverso le epoche, Adaline – L’eterna giovinezza non è basato su una storia vera. Il soggetto è completamente originale, scritto dagli sceneggiatori J. Mills Goodloe e Salvador Paskowitz, che hanno immaginato una fiaba moderna sul tempo, l’amore e la paura di cambiare. L’idea nasce da una domanda narrativa classica: cosa accadrebbe se una persona smettesse di invecchiare ma fosse condannata a vivere per sempre nascosta dal mondo che cambia?

Il film utilizza un pretesto pseudo-scientifico – un incidente d’auto e un fulmine che altera il metabolismo cellulare di Adaline – per giustificare l’immortalità della protagonista. Ma il cuore del racconto è profondamente umano: la difficoltà di accettare il trascorrere del tempo e di lasciarsi andare alle emozioni quando la vita sembra eterna.

Il film non è tratto da un libro, ma ha ispirazioni letterarie

Adaline – L’eterna giovinezza non nasce da un romanzo, ma dialoga con un immaginario stratificato. Sul versante letterario, riecheggia Oscar Wilde (Il ritratto di Dorian Gray), dove la giovinezza eterna è più maledizione che dono, e F. Scott Fitzgerald (il racconto The Curious Case of Benjamin Button), che interroga il rapporto fra identità e tempo biologico. Affiorano anche affinità con Natalie Babbitt (Tuck Everlasting), favola sull’immortalità come esclusione dalla vita, e con la sensibilità romantico-fantascientifica di Richard Matheson (Bid Time Return/ Ovunque nel tempo): la sospensione del tempo come dispositivo emotivo prima che scientifico.

Al cinema, i rimandi più evidenti sono Highlander (l’“eterno” che paga la solitudine come prezzo della sopravvivenza) e Il curioso caso di Benjamin Button di Fincher (montaggio a epoche, identità che si ridefinisce nei decenni). Adaline però se ne distacca scegliendo il melodramma intimo: niente mitologia guerriera né paradossi temporali spinti, ma micro-conflitti quotidiani (documenti, lavoro, relazioni) che mostrano come l’eternità eroda il tessuto sociale prima ancora che il corpo.

La giustificazione pseudo-scientifica (l’incidente e la “spiegazione” in voice-over che richiama processi cellulari come l’accorciamento dei telomeri e l’azione di enzimi “eccezionali”) va letta come cornice verosimigliante, non come hard science: serve a spostare l’attenzione dall’“impossibile” al costo umano dell’impossibile.

Sul piano formale, il film costruisce credibilità storica con:

che attraversano decenni (San Francisco come ancora emotiva e geografica). Oggetti-memoria (album, fotografie, pellicole) usati come prove narrative del tempo che passa sugli altri, non su Adaline.

(album, fotografie, pellicole) usati come del tempo che passa sugli altri, non su Adaline. Flashback selettivi: non un’enciclopedia del Novecento, ma snodi affettivi che spiegano le scelte di fuga/occultamento dell’identità.

Il risultato è una fiaba moderna autonoma: non un adattamento letterale, ma un’opera originale che metabolizza archetipi e li rielabora in chiave sentimentale, ponendo la domanda centrale del film: senza la possibilità di cambiare, possiamo davvero vivere – e amare – fino in fondo?