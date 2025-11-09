Perché Adaline, interpretata da Blake Lively, ha smesso di invecchiare in Adaline – L’eterna giovinezza?

L’invecchiamento (o meglio, la mancanza di invecchiamento) di Adaline Bowman in Adaline – L’eterna giovinezza (la recensione) costituisce un elemento fondamentale della trama del film. Adaline Bowman è nata all’inizio del XX secolo, ma si ritrova all’inizio del XXI secolo con lo stesso aspetto giovanile di sempre, avendo smesso di invecchiare molti decenni prima nel film romantico-fantastico di Lee Toland Krieger del 2015.

Il narratore Hugh Ross attribuisce la sua straordinaria condizione fisica, nonostante abbia vissuto per più di cento anni, a “qualcosa di quasi magico” accaduto nel 1937. In realtà, nel corso della sua vita “non c’era assolutamente alcuna spiegazione scientifica per la sua condizione”. Se questa fosse stata l’unica spiegazione fornita in Adaline – L’eterna giovinezza, che coinvolge Harrison Ford nel regno della fantasia insieme a Blake Lively, la nostra immaginazione avrebbe potuto fare il resto. Tuttavia, si è deciso che fosse necessaria una teoria scientifica completa.

Adaline ha smesso di invecchiare dopo essere morta in un incidente d’auto ed essere stata rianimata da un fulmine

Il fulmine è stato un vero shock per il suo organismo

La premessa del film è impostata attraverso sei minuti e mezzo di voce fuori campo di Ross, in cui espone la scienza dietro ciò che è accaduto ad Adaline una notte di dicembre, quando “neve cadde nella contea di Sonoma, in California.” A causa del maltempo, il personaggio interpretato dalla Lively ha perso il controllo della sua auto mentre guidava e si è schiantato in un burrone. Questo incidente stradale avrebbe dovuto porre fine alla sua vita, poiché lo shock di essere precipitata nell’acqua gelida le ha presto causato un arresto cardiaco.

A questo punto, però, un fulmine ha colpito il veicolo parzialmente sommerso, che secondo Ross ha scaricato “mezzo miliardo di volt di elettricità” attraverso Adaline. Il fulmine ha funzionato come un defibrillatore naturale, riportandola in vita. Ha avuto anche un altro effetto, più improbabile. L’enorme corrente elettrica che l’ha attraversata ha arrestato il processo di invecchiamento cellulare, il naturale declino della capacità del corpo umano di riparare e sostituire le sue cellule nel tempo. Questo evento straordinario, spiegato da una teoria scientifica fittizia chiamata “principio di Von Lehman sulla compressione degli elettroni e l’acido desossiribonucleico” nel film Adaline – L’eterna giovinezza, ha effettivamente impedito che lei invecchiasse, almeno dal punto di vista fisico.

Quanti anni aveva realmente Adaline durante Adaline – L’eterna giovinezza

Per gran parte del film sembrava molto più giovane della sua età

Adaline è nata il giorno di Capodanno del 1908, come spiega la narrazione sette minuti dopo l’inizio del film. Pertanto, le mancava meno di un mese al suo trentesimo compleanno quando ha avuto l’incidente. Il suo corpo è rimasto effettivamente congelato nel suo stato fisico in quel momento, il che significa che ha mantenuto l’aspetto e la forma fisica che aveva a 29 anni per il resto di Adaline – L’eterna giovinezza. Nei primi anni dopo l’incidente, non era chiaro che ci fosse qualcosa di insolito nel suo aspetto. Ma all’età di 45 anni, ha dovuto ammettere a se stessa che c’era qualcosa di strano. I vecchi amici reagivano con leggero orrore quando vedevano che ora sembrava più giovane di sua figlia, e gli agenti di polizia la fermavano perché pensavano che l’età indicata sulla sua patente di guida fosse falsa.

D’altra parte, Adaline ha vissuto fino all’età reale di 108 anni nel corso del film. Anche se ha continuato ad avere l’aspetto che aveva nel 1937, sono passati altri 78 anni della sua vita prima che il suo corpo iniziasse il processo di invecchiamento cellulare, nel 2015.

Perché Adaline ha finalmente ricominciato a invecchiare nel finale di Adaline – L’eterna giovinezza

Un altro incidente d’auto ha portato al secondo shock di cui il suo corpo aveva bisogno

Poiché Adaline ha smesso di invecchiare a causa di una potente scossa elettrica, ci è voluto un evento simile per ripristinare il naturale processo di invecchiamento del suo corpo. Ironia della sorte, un altro incidente d’auto mortale fornisce il contesto per somministrare una seconda scossa elettrica, poiché i paramedici hanno defibrillato il cuore di Adaline dopo che aveva smesso di respirare.

È giusto che la ripresa del processo di invecchiamento sia spiegata attraverso un’altra esposizione pseudo-scientifica, che conclude Adaline – L’eterna giovinezza dove era iniziato. “Nell’istante in cui il cuore di Adaline è stato colpito dalle piastre del defibrillatore”, rivela Ross, “le strutture telomeriche nei suoi geni hanno riacquistato la loro flessibilità”. I suoi geni sono stati in grado di svolgere nuovamente il loro ruolo naturale, il che significa che la riparazione e la riproduzione cellulare sono entrate in uno stato di declino. Finalmente, Adaline ha iniziato a invecchiare.

Nei momenti finali di Adaline – L’eterna giovinezza, ha notato un capello grigio allo specchio e lo ha strappato, provando un senso di sollievo travolgente. Per la prima volta in 78 anni, davanti a lei si prospettava una vita di relativa normalità, piuttosto che di immortalità.