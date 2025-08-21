HomeCinemaApprofondimenti

Chi è Amanda Knox? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Di Chiara Guida

-

Amanda Knox

Nel 2007, a Perugia, in Italia, la studentessa universitaria americana Amanda Knox divenne la principale sospettata dell’omicidio della sua compagna di stanza, la studentessa britannica in scambio culturale Meredith Kercher. Il caso fece notizia in tutto il mondo e il processo che ne seguì portò alla condanna di Knox per l’omicidio insieme al suo allora fidanzato, Raffaele Sollecito. Eppure entrambi erano innocenti.

Cosa portò quindi la polizia italiana a concludere che Knox fosse un’assassina e a condannare i due a oltre vent’anni di carcere? Amanda Knox, produttrice esecutiva di una nuova serie sugli eventi, The Twisted Tale of Amanda Knox, raccontò per la prima volta la sua storia nel documentario Netflix del 2016, Amanda Knox. Diretto dai registi Rod Blackhurst (John Wayne Gacy: Devil in Disguise) e Brian McGinn (Chef’s Table), il documentario contiene interviste a Knox e Sollecito.

Cosa succede in Amanda Knox?

Il documentario racconta la storia dell’omicidio della compagna di stanza di Knox, Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007 e le successive indagini e il processo. Il documentario intervista Knox e Sollecito sugli eventi che hanno circondato l’omicidio e sulle loro vite dopo la loro assoluzione.

Chi è intervistato in Amanda Knox?

  • Amanda Knox
  • Raffaele Sollecito, ex fidanzato di Knox ed ex coimputato
  • Giuliano Mignini, il pubblico ministero italiano che ha guidato il caso contro Knox e Sollecito
  • Nick Pisa, il giornalista del Daily Mail che ha dato la notizia
  • Dott. Stefano Conti, esperto forense
  • Dott.ssa Carla Vecchiotti, esperto forense
  • Valter Biscotti, avvocato di Rudy Guede, condannato nel caso Kercher

Amanda KnoxAmanda Knox è basata su una storia vera?

Sì, il film documenta la storia di Knox e la sua ascesa alla notorietà dopo che la polizia di Perugia l’ha accusata dell’omicidio di Meredith Kercher.

Nel 2007 Knox studiava all’estero a Perugia, in Italia, dove condivideva un appartamento con tre coinquiline, tra cui Kercher, una studentessa britannica in scambio. Dopo aver trascorso la notte con il suo fidanzato, lo studente italiano Sollecito, Knox tornò a casa e trovò la porta d’ingresso aperta e del sangue nel bagno. Knox chiamò la polizia, che trovò il corpo di Meredith nella sua camera da letto chiusa a chiave, dove era stata accoltellata a morte.

La polizia osservò che Knox non sembrava preoccupata per l’omicidio. Quando fu interrogata inizialmente, la polizia affermò che Knox aveva implicato se stessa e il suo datore di lavoro, il proprietario del bar Patrick Lumumba. Questo portò all’arresto di Knox, Lumumba e Sollecito – che affermò di non ricordare se Knox fosse con lui la sera in questione – con l’accusa di omicidio. Tuttavia, Lumumba aveva un alibi e fu rilasciato. Poco dopo, sulla scena del crimine furono trovate le impronte digitali insanguinate di Rudy Guede, un ragazzo dalla storia turbolenta. Guede fu arrestato dopo Knox e Sollecito e processato per l’omicidio di Kercher. Nel processo congiunto a Knox e Sollecito del 2009, entrambi furono condannati rispettivamente a 26 e 25 anni di carcere. Nel 2010, un appello portò alla riapertura del caso di Knox e Sollecito a causa della contestazione delle prove del DNA e del fatto che Knox fosse stata interrogata eccessivamente dalla polizia. Nel 2011, sia Knox che Sollecito furono dichiarati non colpevoli. Nel 2015, furono scagionati.

Amanda Knox è basata su un libro?

No, non è basata su un libro. Tuttavia, Knox ha scritto due memorie basate sulle sue esperienze, “Waiting to Be Heard: A Memoir” e “Free: My Search for Meaning“.

Dov’è ora Amanda Knox?

Dopo la sua assoluzione, Knox ha pubblicato due memorie e ha condotto una serie video chiamata The Scarlet Letter Reports, che affronta il tema della vergogna pubblica basata sul genere. Knox è produttrice esecutiva di The Twisted Tale of Amanda Knox, una miniserie sceneggiata sul suo caso giudiziario. Vive nello Stato di Washington con il marito e due figli.

Dove si svolge la vicenda di Amanda Knox?

Il documentario è ambientato a Perugia, in Italia, dove Knox stava studiando all’estero come studentessa in scambio e dove è avvenuto l’omicidio di Kercher. Anche entrambi i processi a Knox si sono svolti lì.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

