The Twisted Tale of Amanda Knox, la storia vera dietro alla serie Disney+

La nuova serie drammatica disponibile su Disney+, The Twisted Tale of Amanda Knox, ripercorre la saga legale del 2007 sulla studentessa universitaria americana condannata per l’omicidio della sua compagna di stanza britannica, Meredith Kercher, durante gli studi all’estero.

La storia vera di The Twisted Tale of Amanda Knox

The Twisted Tale of Amanda Knox — i cui primi due episodi hanno debuttato il 20 agosto — è un docudrama di otto episodi creato da K.J. Steinberg, prodotto da Monica Lewinsky e coprodotto da Knox. Con Grace Van Patten nei panni di Amanda Knox dai suoi vent’anni fino al passato più recente, la serie racconta la storia dal punto di vista di Knox.

Giuseppe De Domenico interpreta Raffaele Sollecito, il fidanzato di allora di Knox, accusato (e condannato) per l’omicidio di Kercher. Francesco Acquaroli interpreta Giuliano Mignini, il procuratore capo che ha lavorato sul caso reale di Knox.

Chi è Amanda Knox?

Amanda Knox è un’autrice, attivista per la riforma della giustizia penale e conduttrice del podcast “Hard Knox With Amanda Knox“.

Amanda Knox è cresciuta in una famiglia della classe media con la madre e la sorella a Seattle. Dopo essersi diplomata alla Seattle Preparatory School nel 2005, Knox ha proseguito gli studi presso l’Università di Washington a Seattle e ha studiato scrittura creativa, tedesco e italiano, secondo The Guardian.

Come raccontarono i suoi genitori al Seattle Times, Knox portò avanti tre lavori contemporaneamente da studentessa universitaria per risparmiare 10.000 dollari e studiare un anno all’estero a Perugia, in Italia, durante il terzo anno. Nel 2007, la studentessa universitaria, allora ventenne, divenne nota quando fu accusata di aver ucciso Meredith Kercher, la sua compagna di stanza e studentessa britannica in scambio.

Il suo caso si trasformò in un viaggio lungo anni nel sistema giudiziario italiano. Knox affrontò diversi processi e trascorse quattro anni in un carcere italiano dopo essere stata condannata. Knox fu infine assolta da tutte le accuse di omicidio. Tuttavia, nel 2024, un tribunale italiano confermò la sua condanna per diffamazione nei confronti di Patrick Lumumba, che lei aveva accusato falsamente dell’omicidio di Kercher, secondo la CNN.

Di cosa era accusata Amanda Knox?

Knox rimase in Italia dopo che le forze dell’ordine scoprirono il corpo di Meredith Kercher nel loro appartamento condiviso. Kercher era stata aggredita sessualmente e accoltellata più volte. Dopo il ritrovamento del suo corpo, Knox fu fermata dalla polizia italiana per essere interrogata e rimase sottoposta a interrogatorio per 53 ore senza la presenza di un avvocato.

Knox ha ricordato che l’interrogatorio fu “un caos totale”, secondo un’intervista ad ABC News del 2016. “Sono stata colpita alla nuca, mi hanno urlato contro. La polizia entrava e usciva dalla stanza, dicendomi che ero una bugiarda. Era il caos. Era il caos totale.”

Dopo l’interrogatorio, Knox firmò una confessione che accusava falsamente Lumumba, e la poneva in prima linea sulla scena del crimine. Secondo la BBC, Amanda Knox in seguito affermò di aver implicato Lumumba durante un interrogatorio coercitivo da parte della polizia italiana.

Knox fu accusata di omicidio insieme al suo allora fidanzato, Sollecito. I due e Lumumba furono arrestati il ​​6 novembre 2007 e trattenuti con l’accusa di omicidio colposo e violenza sessuale. Lumumba è stato rilasciato due settimane dopo, dopo che il suo alibi è stato corroborato, secondo People.

Un altro sospettato, Rudy Guede, è stato arrestato in Germania e accusato dell’omicidio dopo che le sue impronte digitali sono state trovate sulla scena del crimine, così come il suo DNA trovato all’interno e sul corpo di Kercher, secondo un rapporto del 2007 di Dateline. Gli è stato assegnato un processo accelerato, separato da Knox e Sollecito, nel settembre 2008, secondo la BBC.

Today ha riferito che è stato riconosciuto colpevole di omicidio e violenza sessuale e condannato a 30 anni di carcere. La sua pena è stata poi ridotta a 16 anni per il reato. È stato rilasciato dal carcere in Italia nel novembre 2021. Guede ha scontato solo 13 anni dopo essere stato rilasciato anticipatamente per buona condotta. Si dichiara ancora innocente per l’omicidio di Meredith Kercher.

Nonostante la condanna di Guede, i pubblici ministeri hanno affermato che Kercher era stata assassinata durante una lite relativa a un gioco sessuale finito male. Knox e Sollecito sono rimasti incriminati per omicidio. Entrambi hanno trascorso due anni in carcere fino a quando una giuria italiana li ha dichiarati colpevoli di violenza sessuale e omicidio.

Amanda Knox è stata condannata a 26 anni, mentre Raffaele Sollecito a 25 dopo il primo processo.

Cosa è successo con la condanna di Amanda Knox?

Knox ha subito tre processi per l’omicidio e la violenza sessuale di Kercher. Durante il secondo processo in Italia, nel 2011, Knox e Sollecito hanno presentato ricorso contro le loro condanne, dopodiché sono stati entrambi assolti e liberati. Dopo aver trascorso quattro anni in carcere, Knox è tornata negli Stati Uniti, dove ha dovuto affrontare ancora più attenzione mediatica e pubblica.

Nel 2013, l’assoluzione di Knox fu annullata dalla Corte di Cassazione italiana e le fu concesso un nuovo processo per l’omicidio di Kercher, secondo NBC News. Dopo essere stata ricondannata, rimase negli Stati Uniti mentre si svolgeva il nuovo processo. Knox è stata condannata in contumacia a 28 anni e mezzo di carcere, mentre Sollecito a 25 anni.

Le condanne per omicidio di Knox e Sollecito sono state nuovamente annullate dalla Corte d’Appello italiana, ponendo fine alla sua vicenda giudiziaria. I tribunali, tuttavia, hanno confermato la condanna per diffamazione contro Patrick Lumumba, per la quale era stata inizialmente incriminata nel 2009.

Secondo NBC News, è stata condannata a tre anni di carcere, ma non dovrà scontare ulteriori pene detentive a causa della pena già scontata.

Ha davvero ripreso i contatti con il suo procuratore Giuliano Mignini?

Nel recente libro di memorie di Knox, “Free: My Search For Meaning“, ha descritto come alla fine abbia stretto un rapporto con Mignini via email molti anni dopo essere stata scagionata. I due hanno sviluppato un’amicizia inaspettata, Knox ha fatto un ulteriore passo avanti tornando in Italia nel 2023 per incontrare Mignini di persona, secondo People.

“Il perdono è una conseguenza naturale della consapevolezza di quanto fragile e prezioso sia un altro essere umano”, ha detto a People. “Sono entrata subito in modalità mamma e ho pensato: ‘Non ti sto solo perdonando. Ti sto abbracciando. Ci tengo a te’. E questo ha cambiato tutto.” Knox si è anche riunita con il suo ex fidanzato, Sollecito, quasi 15 anni dopo, dopo la loro condanna, secondo il Daily Mail.

Dov’è ora Amanda Knox?

Oltre a essere una figura pubblica, Knox continua a difendere le persone ingiustamente incarcerate. Ha scritto due libri sul suo percorso e le sue esperienze di vita: “Waiting to Be Heard” (2013) e “Free: My Search for Meaning” (2025).

Secondo il suo sito web ufficiale, Knox è coinvolta in diverse organizzazioni per la riforma della giustizia penale, tra cui il Frederick Douglass Project for Justice e l’Innocence Center.

Knox ha partecipato al documentario Netflix del 2016 sulle sue battaglie legali intitolato “Amanda Knox”. Nel 2018, People ha riferito che ha sposato l’autore e conduttore del podcast “Labyrinths” Christopher Robinson. La coppia ha dato alla luce la figlia Eureka Muse Knox-Robinson nel 2021 e il figlio, Echo Knox-Robinson, nel 2023.