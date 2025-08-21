Warfare: la storia vera dietro al film di Alex Garland e Ray Mendoza

Il film Warfare, nelle sale dal 21 agosto, è un film di un veterano, pensato per i veterani. Ray Mendoza, ex Navy SEAL che ha prestato servizio nella guerra in Iraq, ha collaborato con lo sceneggiatore candidato all’Oscar Alex Garland per dirigere un film su una missione del 2006 andata male, in onore del suo amico e collega che all’epoca rimase gravemente ferito e non ha alcun ricordo dell’operazione.

I registi sperano che il film possa essere apprezzato non solo da tutti i veterani di guerra, ma anche dai civili, che potranno così comprendere cosa significhi realmente la guerra moderna. Mendoza afferma che il film mira a essere “la rappresentazione più accurata del combattimento fino ad oggi”.

Nella nostra recensione, abbiamo scritto di Warfare: “Warfare – Tempo di Guerra non cade mai nella trappola della glorificazione. Non ci sono eroi, non c’è nobiltà, non c’è senso. C’è solo l’assurdità della sopravvivenza, la casualità di chi cade e chi si salva. In questo, il film si avvicina più al cinema documentario che al cinema hollywoodiano di guerra. La scena finale, con una donna irachena che domanda ai soldati “Perché?”, senza ricevere risposta, riassume l’intero spirito dell’opera: la guerra è un enigma senza soluzione, un vortice che inghiotte senza dare spiegazioni.”

Ecco uno sguardo agli eventi e alle persone reali che hanno ispirato la sceneggiatura e ai principali spunti di riflessione del film.

La vera storia dietro Warfare

Il film è basato su una missione realmente avvenuta in un’area controllata da al-Qaeda nella provincia irachena di Ramadi, nel novembre 2006. Un gruppo di Navy SEAL americani fu incaricato di sorvegliare un’area residenziale urbana per assicurarsi che le truppe di terra potessero attraversarla in sicurezza il giorno successivo. I soldati entrarono inconsapevolmente in un condominio accanto agli insorti e le forze di al-Qaeda lanciarono una granata attraverso un buco lasciato da un cecchino, ferendo uno dei SEAL, Elliott Miller (Cosmo Jarvis). Quando i suoi commilitoni cercarono di evacuare lui e un altro SEAL ferito, un ordigno esplosivo improvvisato esplose e Miller riportò ferite molto gravi.

Miller sopravvisse, ma non ricordava nulla di quella missione. Mendoza racconta che nel corso degli anni, Miller inviava email ai suoi commilitoni con domande su quel momento. Mendoza ha deciso di realizzare Warfare per contribuire a colmare le lacune nella memoria del suo compagno.

Dopo essersi ritirato dalla Marina, Mendoza lavorò come stuntman a Hollywood, aiutando gli attori a realizzare realistiche sparatorie nei film d’azione. Mentre lavorava al film del 2024 Civil War, strinse amicizia con Alex Garland e gli raccontò la storia dell’evacuazione di Miller.

Garland assistette alla realizzazione di un film e registrò i ricordi di Mendoza sull’operazione Ramadi. Insieme, condussero interviste con ex membri del team Navy SEAL in quella missione, e Miller visitò persino il set. Volevano ricreare la cronologia degli eventi così come si erano svolti nella vita reale, senza inventare personaggi o abbellire dettagli per ottenere un effetto drammatico.

Realizzare la guerra di Warfare

Le riprese si sono svolte fuori Londra, in un aeroporto della Seconda Guerra Mondiale che ora è uno studio cinematografico e televisivo. Gli attori sono stati sottoposti a un vero e proprio campo di addestramento, l’addestramento che i Navy SEAL svolgono per prepararsi allo stress e alla fatica della zona di guerra.

Tra le star presenti nel film figurano Charles Melton, Michael Gandolfini, Will Poulter, Joseph Quinn, D’Pharaoh Woon-A-Tai e Kit Connor. Gli attori divennero così intimi che si scambiarono dei soprannomi, come spesso accade ai militari. Jarvis era conosciuto come “Booger Boo”, il vero soprannome di Miller ai tempi in cui prestava servizio nell’esercito.

Gli attori dovevano indossare circa 23 chili di equipaggiamento tattico durante le riprese, trasportarsi a vicenda per tre chilometri su barelle e padroneggiare il galateo radiofonico, il maneggio delle armi e la terminologia militare.

Il film non ha una colonna sonora. Gli spettatori sono avvolti dai suoni del campo di battaglia e dalle urla di dolore degli uomini, ma c’è una canzone. L’unica scena allegra del film è la prima, quando i soldati si riuniscono ridendo e ballando sulle note di un video musicale per “Call on Me” dell’artista techno Eric Prydz, in cui giovani donne fanno aerobica in modo sessualmente allusivo.

Nella vita reale, gli uomini guardavano questo video prima di ogni missione. È diventato un inside joke. A un certo punto, sono tutti in formazione al buio e poi uno fa un gesto di spinta verso l’altro, e tutti cercano di non ridere.

Nel giro di pochi minuti, gli uomini passano dal ballare al prestare il primo soccorso l’uno all’altro. Si vedono arti smembrati in mezzo alla strada e la colonna sonora del film diventa fondamentalmente quella di uomini feriti che urlano, pensata per immergere gli spettatori nella nebbia della guerra. Sembra che ci voglia un’eternità prima che i soccorritori arrivino perché devono assicurarsi di non passare sopra gli IED. Quando una voce alla radio chiede “dove siete ragazzi?“, un soldato risponde: “Cercate il sangue e il fumo, siamo lì“.

Uno spunto di conversazione

La maggior parte dei dialoghi in Warfare è in gergo militare. Quando gli è stato chiesto in una videochat perché il gergo non fosse stato tradotto in frasi comprensibili per i civili, Mendoza ha risposto semplicemente: “Non l’ho fatto per loro“.

Ha ribadito che il film era dedicato a Miller, quindi voleva che i dialoghi fossero come li ricordavano i suoi compagni. E sostiene che i civili che giocano al videogioco Call of Duty potrebbero riconoscere alcuni dei terminologia militare e che gli spettatori non devono avere una laurea in astrofisica per apprezzare i film di fantascienza.

Inoltre, molti militari tornano a casa e si accorgono che le conversazioni con i civili sono difficili da comprendere. Mendoza spera che il film susciti un dibattito, spiegando: “Volevo creare qualcosa che i veterani potessero usare come punto di partenza, magari per conversazioni che altrimenti non avrebbero potuto avere”.

Joe Hildebrand, uno dei veri Navy SEAL feriti nella fallita operazione di Ramadi, afferma che dopo quasi un decennio trascorso a interiorizzare le emozioni di quel giorno, lavorare al film è stato catartico, spiegando: “Non credo che nessuno di noi abbia davvero iniziato a guarire fino a questo film”.

Mendoza spera che i legislatori guardino il film e capiscano meglio cosa significhi inviare truppe in battaglia. Come dice lui: “Se decidiamo di andare in guerra, allora, come società, dobbiamo prenderci cura delle nostre truppe al loro ritorno”.