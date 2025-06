Chi è Volchek in Countdown? La scioccante verità dietro il cattivo più misterioso della serie

Volchek è il misterioso cattivo di Countdown, e il pubblico scopre alcuni dettagli fondamentali su di lui nei primi tre episodi. Il cast di Countdown è guidato da Jensen Ackles (Supernatural), Jessica Camacho (The Flash) ed Eric Dane (Grey’s Anatomy), con l’attore ucraino-americano Bogdan Yasinski (Bosch: Legacy) che presta il suo talento al ruolo dell’antagonista principale, Borys Volchek. Il pubblico intravede Volchek per la prima volta alla fine dell’episodio 1, ma è solo nell’episodio 2 che ci vengono svelati il suo passato e alcuni dei suoi motivi. L’incidente scatenante di Countdown è l’omicidio dell’agente della Homeland Security Robert Darden, che vediamo nella sequenza iniziale dell’episodio 1 mentre ispeziona un carico nel porto di Los Angeles.

Dopo che viene ucciso dal cartello, viene formata una task force con i protagonisti della serie per indagare sull’omicidio. La task force segue una pista di cospirazione nel Dipartimento della Sicurezza Nazionale, e la fine dell’episodio 1 li riporta al porto, dove scoprono che il carico sospetto conteneva materiale nucleare scomparso, sufficiente a scatenare un “evento di livello Chernobyl” a Los Angeles.

Volchek è un veterano di guerra bielorusso con piani letali per Los Angeles

Nell’episodio 2, scopriamo qualcosa in più su Borys Volchek, tra cui il fatto che ha lavorato al Ministero della Difesa per il Patrimonio Pubblico in Bielorussia ed era un soldato del Corpo dei Trasporti con esperienza di combattimento. L’episodio dimostra anche che ha un talento per l’ingegneria, riparando un tostapane per suo fratello (ovviamente, preparando i suoi piani per Los Angeles, così come le esplosioni alla fine dell’episodio 2).

Questi tre elementi sono tutti essenziali, poiché ora sappiamo che è ben informato sugli affari di Stato, il che gli permette di manipolare la Guardia Nazionale per trasportare il materiale necessario negli Stati Uniti. Ha esperienza di combattimento individuale, il che lo rende una minaccia per i nostri protagonisti in una sparatoria. Naturalmente, l’ingegneria è l’aspetto più terrificante, con l’episodio 3 di Countdown che offre un assaggio dei suoi progetti, che sembrano indicare i suoi piani per sviluppare un’arma nucleare.Trailer ufficiale della stagione 1 di Countdown

Sebbene siamo ben lontani dal conoscere tutti i dettagli del piano di Volchek, la sua intenzione sembra essere quella di compiere un attacco terroristico, facendo esplodere una potente bomba nucleare a Los Angeles. L’episodio 2 ha essenzialmente raccontato le origini del cattivo, ma probabilmente ci sarà dell’altro. Una distruzione di tale portata richiede una persona incredibilmente squilibrata, e la prima stagione di Countdown continuerà probabilmente ad esplorare la sua vita fino ad arrivare ai giorni nostri.

I flashback del 2008 nell’episodio 2 di Countdown

L’episodio 2 di Countdown mostra dei flashback della vita di Volchek in Bielorussia nel 2008. Aveva un fratello di nome Anton, che fu avvicinato da un personaggio chiamato “l’americano”, il quale lo corruppe per ottenere informazioni agricole. Cercando di evitare di rivelare informazioni autentiche che avrebbero potuto danneggiare il suo Paese, Anton stampò le tabelle del 2005 e modificò i dati, sperando di fregare l’acquirente. Naturalmente, l’americano si rese conto di ciò che Anton aveva fatto e lo perseguitò per saldare il debito. Dovendo all’americano 80.000 rubli, Anton fu costretto a coinvolgere suo fratello.CorrelatiMi ero completamente dimenticato che questo era il primo ruolo importante di Jensen Ackles in TV, ma Supernatural noIl primo ruolo importante di Jensen Ackles era molto diverso dai personaggi per cui è diventato famoso, e in seguito è diventato un Easter Egg nella sua serie di maggior successo.

Senza soldi né risorse, Anton coinvolse Volchek nella situazione, arrivando a casa sua pieno di lividi e chiedendogli aiuto. L’americano pretese che Volchek gli fornisse le e-mail riservate tra il suo capo, il signor Kostenko, e il Cremlino, altrimenti avrebbe ucciso Anton spingendolo giù da una rampa di scale. Volchek si intrufolò nell’ufficio di Kostenko e recuperò i dati richiesti, ma le cose peggiorarono comunque.

Volchek tornò a casa e trovò Anton distrutto, e i due discussero brevemente della loro storia familiare. Anton, sentendosi un fallimento per la sua famiglia, andò in bagno e si tolse la vita. Spinto dal desiderio di vendetta, Volchek tornò dall’americano e gli consegnò i dati. Tuttavia, l’hard disk era stato manomesso per esplodere, riproponendo l’esplosione che aveva causato la morte di Javi alla fine dell’episodio 2 di Countdown.