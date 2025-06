Countdown – episodio 3, la spiegazione del finale

Il finale dell’episodio 3 di Countdown è il più ricco di azione finora, con il detective Meachum che scopre progetti rivoluzionari e la morte di un personaggio importante. Il cast di Countdown è guidato dalla star di Supernatural Jensen Ackles, che mette in campo il suo carisma impeccabile nei panni del detective Mark Meachum, un omicida spericolato. Dopo la morte dell’agente della Homeland Security Robert Darden, Meachum viene reclutato in una task force guidata da Nathan Blythe (Eric Dane) che include Amber Oliveras (Jessica Camacho), Evan Shepherd (Violett Beane), Lucas Finau (Uli Latukefu) e Keyonte Bell (Elliot Knight).

L’episodio 3 di Countdown vede il detective Meachum seguire una potenziale pista su Volchek, che lo porta in un ristorante bielorusso utilizzato come copertura per un complotto straniero. Meachum scopre dei misteriosi progetti nel retro e viene portato fuori per essere giustiziato. Riesce a fuggire e i rinforzi arrivano per salvarlo, ma ne segue una sparatoria. Dmitry, il contatto di Meachum dai tempi in cui era sotto copertura, viene ucciso nella violenza, così come Damon Drew (Jonathan Togo), uno dei membri della task force. Il ristorante viene dato alle fiamme per coprire le prove, il che continua a suggerire che si sta svelando un piano molto più pericoloso.

Cosa ha visto Meachum nei progetti e nei piani alla fine dell’episodio 3 di Countdown

Durante tutto l’episodio 3 di Countdown, Meachum usa uno dei suoi contatti risalenti al periodo in cui era sotto copertura in prigione. Fingendo di essere un prigioniero in trasferimento, Meachum inganna il giovane impressionabile Dmitry facendogli credere che sono fuggiti da un veicolo armato, malmenando i membri della sua stessa task force per rendere la scena più realistica. I due poi scappano, finendo per tornare dallo zio di Dmitry, che ha un ristorante bielorusso e si arrabbia subito con suo nipote per aver portato lì un nuovo arrivato.

Dopo aver detto che va in bagno, Meachum va a curiosare nel retro del ristorante per vedere cosa riesce a trovare. Entra in una stanza senza insegna vicino all’ufficio del direttore, dove trova una miriade di documenti, cavi sospetti, mappe e i progetti di quello che sembra essere un’arma nucleare. Dopo essere uscito dalla stanza, lo zio di Dmitry punta una pistola contro Meachum e lo porta fuori per giustiziarlo. Fortunatamente, Meachum riesce a fuggire con l’aiuto dei rinforzi, ma Volchek entra nella stanza e distrugge le prove prima di dare fuoco all’edificio.

Il piano sotto copertura di Meachum per raccogliere informazioni su Volchek spiegato

In Countdown episodio 2, Meachum e Amber hanno seguito la morte di Robert Darden fino al Cartello, che ha contrabbandato il materiale nucleare in America per conto di una parte straniera. Dopo essersi guadagnati la fiducia del cartello completando un trasporto di droga, Meachum e Amber perdono per un soffio l’opportunità di interrogare uno dei suoi membri dopo che questi viene ucciso in un’esplosione. Javi rivela che l’uomo sul molo si chiamava Volchek, e Meachum usa questa informazione come pista per rintracciare informazioni nell’episodio 3. Il piano prevede che lui finga di essere un prigioniero, mentre il resto della task force “recita” la parte dei poliziotti.

Perché Anton si è tolto la vita nell’episodio 2 di Countdown

Nell’episodio 2, il pubblico scopre alcuni dettagli sul passato di Volchek, durante gli eventi del 2008 che rivelano parte delle sue motivazioni. Volchek è un uomo bielorusso ed ex combattente che lavorava al Ministero della Difesa quando suo fratello Anton è stato coinvolto con una figura che chiamavano “l’americano”. Anton aveva promesso all’americano dati sull’agricoltura bielorussa in cambio di denaro, ma gli aveva fornito documenti falsi. L’americano scoprì rapidamente l’inganno, costringendo Anton a coinvolgere suo fratello.

L’americano chiese a Volchek di fornirgli le e-mail scambiate tra il suo capo, il signor Kostenko, e il Cremlino di Mosca, minacciando di uccidere Anton. Volchek recuperò i dati come gli era stato chiesto e si preparò a consegnarli all’americano. Tuttavia, tornò a casa e trovò Anton che beveva, e in seguito si tolse la vita nella vasca da bagno, considerandosi un fallimento per la sua famiglia, che non era altro che una “catena al collo”. Volchek uccise l’americano con un esplosivo, rispecchiando la scena attuale, quando fece esplodere degli esplosivi per uccidere Javier.

Perché la task force è andata sotto copertura con il cartello

Nell’episodio 1 di Countdown, Amber usa le sue conoscenze della DEA per collegare l’omicidio di Darden a un gruppo del cartello che conosce bene. Lei e Meachum, che ha esperienza sotto copertura, si infiltrano nelle loro file nel tentativo di trovare ulteriori informazioni sul giocatore straniero con cui hanno avuto a che fare. Eseguono un traffico di droga per guadagnarsi la fiducia, ma prima di poter raccogliere le informazioni necessarie, vengono fatte esplodere delle bombe che uccidono Javier, la loro fonte. Con l’ultimo respiro, pronuncia il nome Volchek, riferendosi all’antagonista principale della serie.

La storia di Mark Meachum sotto copertura

All’inizio della serie, incontriamo Mark Meachum mentre è coinvolto in una rissa in prigione, impegnato in un lavoro sotto copertura che sembra piacergli un po’ troppo. Si scopre che è appassionato del suo lavoro, dato che ha trascorso nove mesi sotto copertura. Più avanti nell’episodio, si scopre che ha anche trascorso un anno sotto copertura con i neonazisti ariani, il che spiega il suo tatuaggio. Più avanti nel suo rapporto si scopre che ha un passato pericoloso, egoista e spericolato nelle missioni.

Cosa è successo all’agente dell’HSI Robert Darden e perché è stata creata la task force

La prima stagione di Countdown inizia con l’agente del Dipartimento della Sicurezza Nazionale Robert Darden che indaga su alcune spedizioni al porto di Los Angeles. Dopo aver incontrato un membro del cartello, Darden viene inseguito e infine ucciso a colpi di pistola per strada. Questo è l’incidente scatenante della serie e all’inizio c’è un po’ di ambiguità su cosa stesse facendo e se lavorasse con il cartello o per la legge.

La task force è stata costituita perché Nathan Blythe ha saputo che diversi agenti del DHS erano stati pagati da una parte straniera per chiudere un occhio sulle spedizioni del cartello in arrivo al porto. Nathan Blythe credeva che la morte di Darden potesse essere collegata a quelle tangenti, confermando la sua teoria cospiratoria secondo cui era stato insabbiato un tentativo di introdurre nel Paese del materiale perduto.

La task force era composta da agenti disposti a infrangere le regole e, come disse Meachum, che non sarebbero mancati ai loro rispettivi dipartimenti. Dopo aver indagato sulla questione, si scopre che un altro agente, Spellman, aveva consegnato Robert Darden al cartello, il che spiega la foto che avevano all’inizio dell’episodio 1. Ancora più importante, questo collegamento porta la task force al porto e alla fine permette loro di collegare il cartello a Volchek. Questo porta Meachum al ristorante bielorusso nell’episodio 3 di Countdown.