Cast e guida ai personaggi di Countdown

Countdown è l’ultimo thriller poliziesco disponibile su Prime Video, con un cast composto da volti noti. La libreria TV di Amazon ospita serie poliziesche ricche di azione come Tom Clancy’s Jack Ryan, Reacher, Bosch​​​​​ e molte altre, rendendola la destinazione perfetta per una serie come Countdown, che utilizza un formato simile a quello di 24, con un conto alla rovescia mentre gli eroi cercano di impedire un “evento di livello Chernobyl” a Los Angeles. Le prime recensioni di Countdown lodano il ritmo e l’azione della serie, nonché il lavoro svolto dal cast corale.

Countdown è incentrato su una task force riunita in risposta all’omicidio di un agente della Homeland Security, con ogni personaggio che apporta i propri punti di forza e di debolezza alla squadra. Tenendo questo a mente, il talento recitativo gioca un ruolo fondamentale nel funzionamento della serie. Il cast di Countdown include star di serie di successo come Supernatural, The Flash e Grey’s Anatomy, ma con così tante serie disponibili in streaming, può essere difficile riconoscere i volti.

Jensen Ackles nel ruolo di Mark Meachum

Data di nascita: 1 marzo 1978

Attivo dal: 1996

Attore: Jensen Ackles è un attore americano che ha ottenuto il suo primo successo televisivo alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000 in titoli popolari come Days of Our Lives, Dawson’s Creek e la serie drammatica sui supereroi della CW Smallville. Il suo lavoro più famoso, tuttavia, è quello nella serie dark fantasy durata quindici stagioni, Supernatural, in cui interpreta il personaggio principale Dean Winchester, molto amato dai fan. Negli ultimi anni ha riscosso successo come voce di Batman in diversi film d’animazione DC, nonché nel ruolo di Soldier Boy nella serie The Boys.

Personaggio: Mark Meachum è un detective della omicidi che inizia la serie con un incarico sotto copertura in una prigione. Meachum è un vero duro, noto per essere spericolato e difficile da frequentare, ma ben presto dimostra che sotto la superficie c’è molto di più.

Jessica Camacho nel ruolo di Amber Oliveras

Data di nascita: 26 novembre 1982

Attiva dal: 2007

Attrice: Jessica Camacho è un’attrice americana nota soprattutto per vari ruoli televisivi, tra cui quello dell’agente dell’FBI Sophie Foster nella terza stagione della serie Fox Sleepy Hollow. Da allora ha continuato ad avere successo in serie televisive, tra cui il legal drama della CBS All Rise e il thriller della NBC Taken. Ha avuto un ruolo ricorrente nella serie della CW The Flash, nei panni del personaggio dei fumetti DC Gypsy. Recentemente, Camacho è apparsa in un’altra serie Prime Video, con un ruolo nella seconda stagione di Bosch: Legacy.

Personaggio: Amber Oliveras è un’agente della DEA disposta a sporcarsi le mani in un lavoro sul campo ricco di azione, ed è stata inserita nella task force centrale della serie.

Eric Dane nel ruolo di Nathan Blythe

Data di nascita: 9 novembre 1972

Attivo dal: 1991

Attore: Eric Dane è un attore cinematografico e televisivo che il grande pubblico conoscerà per il suo ruolo di lunga data in Grey’s Anatomy, in cui interpretava il dottor Mark Sloan. Con oltre trent’anni di esperienza come attore professionista, Dane ha interpretato numerosi personaggi in film di successo, dalla serie X-Men al recente sequel di Bad Boys, oltre a ruoli televisivi in titoli come Euphoria, Charmed e The Last Ship della TNT.

Personaggio: Nathan Blythe è l’uomo al comando in Countdown, anche se è subito evidente che ha riunito la task force per motivi curiosi.

Violett Beane nel ruolo di Evan Shepherd

Data di nascita: 18 maggio 1996

Attiva dal: 2015

Attrice: Violett Beane è un’attrice americana nota soprattutto per il ruolo della supereroina Jesse Quick in The Flash. Negli ultimi dieci anni ha recitato in diversi film e serie TV di successo, tra cui The Leftovers della HBO, il recente film Drop e la serie mistery originale di Hulu Death and Other Details. Countdown sembra essere uno dei suoi ruoli più importanti finora e dovrebbe essere un grande successo per lei.

Personaggio: Evan Shepherd viene reclutata nella task force come esperta di tecnologia, anche se non le piace il termine “hacker”.

Cast di supporto e personaggi di Countdown

Uli Latukefu nel ruolo di Lucas Finau: Uli Latukefu è un attore australiano noto soprattutto per aver interpretato la versione giovane di Dwayne “The Rock” Johnson nella serie sitcom Young Rock.

Elliot Knight nel ruolo di Keyonte Bell: Elliot Knight è un attore inglese che ha recitato in ruoli di rilievo in serie TV come Once Upon a Time della ABC e Titans della DC.

Merrick McCartha nel ruolo del procuratore distrettuale Grayson Valwell: Merrick McCartha è un attore americano noto soprattutto per serie TV come Criminal Minds e All American.

Jonathan Togo nel ruolo di Damon Drew: Jonathan Togo è un attore americano noto soprattutto per il suo ruolo di lunga data in CSI: Miami.

Bogdan Yasinski nel ruolo di Borys Volchek: Bogdan Yasinski è un attore ucraino che il pubblico potrebbe riconoscere da titoli come Bosch: Legacy.