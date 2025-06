Crank: la spiegazione del finale del film

Crank potrebbe anche concludersi con una nota agrodolce per Chev Chelios, il killer interpretato da Jason Statham, ma ha comunque posto le basi per un sequel. Questo film d’azione con Statham inizia con Chev che si sveglia nel suo appartamento e scopre presto che il suo rivale Ricky Verona (Jose Pablo Cantillo) gli ha iniettato un veleno ad azione lenta. Questo inibisce l’adrenalina e alla fine lo ucciderà, ma Chev capisce che se mantiene alto il livello di adrenalina compiendo azioni folli, prolungherà la sua vita. Si pone quindi come missione quella di uccidere Verona prima di morire, proteggendo al contempo la sua ragazza Eve (Amy Smart) da ogni pericolo.

Il film segue allora Chev mentre uccide tutti quelli che incontra sulla sua strada e scopre dal suo gentile medico Doc Miles (Dwight Yoakam) che non esiste un antidoto al veleno. La resa dei conti finale vede quindi Chev affrontare Ricky e i suoi scagnozzi, e termina con i due che combattono in un elicottero sopra Los Angeles. Entrambi cadono poi dal velivolo, con Chev che spezza il collo a Ricky durante la caduta mortale. Chev ha infine il tempo di chiamare Eve per dirle addio prima di schiantarsi al suolo.

Chev Chelios muore nel finale di Crank?

Considerando che il veleno avrebbe dovuto uccidere Chev entro un’ora, molti personaggi fanno notare la sua riluttanza a morire. Persino Doc Miles è scioccato dal fatto che non sia morto per tutte le droghe che ha consumato e le ferite che ha subito. Tuttavia, Chev muore definitivamente a causa della caduta nel finale di Crank, dove colpisce un’auto e rimbalza sul tetto. Anche se si sente il suo cuore battere un’ultima volta, l’intenzione è che muoia quando il film passa ai titoli di coda.

Tuttavia, dopo l’uscita di Crank, il pubblico ha discusso se Chev potesse in qualche modo essere sopravvissuto alla sua caduta fatale. Dopotutto, durante la storia subisce danni piuttosto inumani, ma continua a rialzarsi. Se ci fosse stato un solo film su di lui, la storia di Chev sarebbe indubbiamente finita con la sua caduta dall’elicottero, ma le sue condizioni migliorano notevolmente all’inizio del sequel Crank 2: High Voltage, che ha dunque confermato che Chev è sopravvissuto anche a questa botta.

Il significato della chiamata di Chev a Eve

La maggior parte dei film diretti da Mark Neveldine e Brian Taylor, compreso Gamer, si dilettano in umorismo di cattivo gusto e carneficine gioiose. Crank non fa eccezione, con la distruzione sfrenata che Chev lascia dietro di sé e che fa sembrare il film una versione live-action di Grand Theft Auto. Tuttavia, la storia ha anche momenti teneri, tra cui il sincero amore di Chev per Eve. Il film non ha però tempo di rallentare spesso, considerando che Chelios deve letteralmente correre per sopravvivere, il che rende i pochi momenti emotivi ancora più intensi.

Dopo aver finalmente ucciso Ricky, nei momenti finali di Crank Chev può però trovare il tempo di chiamare Eve mentre cade a terra, dicendole: “Sei la migliore, piccola”. Nel mezzo della sua lotta per sopravvivere, Chev riflette quindi su come abbia corso per tutta la vita e capisce che avrebbe dovuto dedicare più tempo a capire cosa voleva davvero. Purtroppo, la consapevolezza di voler solo stare con Eve e abbandonare la sua vita violenta arriva troppo tardi. Tuttavia, fa pace con il suo destino, avendo completato la sua missione di vendetta.

Il “Beijing Cocktail” di Crank è un veleno reale?

All’inizio di Crank, a Chev viene detto che Verona gli ha iniettato il “Beijing Cocktail”, una droga sintetica che inibisce le ghiandole surrenali e alla fine porta alla morte. Per sopravvivere, Chev ricorre a misure sempre più disperate, tra cui sniffare flaconi di spray nasale (un consiglio che ha ricevuto durante l’esilarante cameo di Chester Bennington), iniettarsi epinefrina e persino fare sesso in pubblico. Tutto questo gli dà una scarica di adrenalina e gli permette di allontanare le vertigini e la nausea che lo assalgono rapidamente quando le sue condizioni peggiorano.

Fortunatamente, il “Beijing Cocktail” di Crank è una droga immaginaria, anche se le condizioni di Chev rispecchiano una condizione reale chiamata crisi surrenalica. Questa è causata quando le ghiandole surrenali non producono abbastanza cortisolo e, se non controllata, produce sintomi simili a quelli avvertiti dal protagonista interpretato da Statham. Se non trattata, la crisi surrenalica può portare a convulsioni, coma o morte per shock. Nel caso di Chev, una volta iniettato, il veleno si lega al suo sistema, rendendo inevitabile la morte.

Il motivo per cui Chelios non ha ucciso il boss della triade Don Kim

Si dice che l’avvelenamento di Chev sia una vendetta per l’assassinio del boss della triade Don Kim (Keone Young). Le triadi stavano invadendo il territorio di proprietà del boss di Chev, Carlito (Carlos Sanz), che in cambio ha mandato Chelios a uccidere Don Kim. Nonostante abbia la pistola puntata alla testa, Chev cambia idea e risparmia Don Kim, chiedendo in cambio che il boss scompaia per due giorni. Non avendo altra scelta, Don Kim accetta.

Verso la fine di Crank, Chev confessa a Eve di aver lasciato vivere Don Kim perché stanco di uccidere e di aver pianificato di fuggire con lei. Il suo piano avrebbe potuto funzionare, se Verona non avesse fatto irruzione nel suo appartamento e gli avesse iniettato il Beijing Cocktail. Don Kim ricambia almeno il favore di Chev aiutandolo nella battaglia finale.

Il tradimento di Carlito

Chev presume che il suo capo Carlito sarà un po’ più comprensivo quando gli chiede aiuto dopo essere stato avvelenato. Invece, Carlito sembra divertito dal fatto che il suo assassino sia ancora vivo e rivela che la sua morte imminente dovrebbe aiutare ad allentare le tensioni con le triadi dopo la “morte” di Don Kim. Si scopre così che Verona ha ricevuto l’ordine di uccidere Chev da Carlito, con Ricky destinato a diventare il sostituto di Chelio.

Il finale di Crank vede quindi Chelios cercare di uccidere entrambi gli uomini, con Carlito che rimane scioccato quando Don Kim arriva in aiuto di Chev. Il criminale pensava di aver superato in astuzia tutti con il suo piccolo piano, ma tra Chev che inaspettatamente risparmia il boss della Triade e il fatto di non aver semplicemente ucciso Chelios con un proiettile alla testa, il suo ego ha causato il crollo del suo impero.

La spiegazione della scena post-credits di Crank

Crank aveva una scena post-crediti già prima che i film tratti dai fumetti la rendessero di moda, con lo stinger del film del 2006 che sottolineava il suo DNA da videogioco. La premessa di base ricorda per molti versi un gioco arcade, e la breve scena post-crediti reimmagina, dunque, Chev in un gioco arcade, mentre spara alle persone e raccoglie delle iniezioni prima che il suo cuore alla fine esploda. Molti critici hanno tracciato un parallelo tra il film di Statham e titoli come Grand Theft Auto, quindi questa piccola sequenza animata è un divertente riferimento a tali somiglianze.

Gli ultimi momenti di Chev preparano il terreno per Crank 2: High Voltage

Tornando al finale, nella scena conclusiva di Crank l’eroe del film è decisamente morto. Ciononostante, Crank 2: High Voltage si apre con l’assassino che viene raschiato dalla strada con una pala e si risveglia mesi dopo. Il sequel rivela che il cuore inarrestabile di Chev è stato rimosso e inserito nel corpo di un membro malato della Triade, mentre a Chelios è stato impiantato un sostituto artificiale. Per mantenere il suo nuovo cuore in funzione, deve però costantemente sottoporsi a scariche elettriche per alimentarlo.

Crank potrebbe essere finito con la morte di Chelios, ma la sua resistenza e il fatto che il suo cuore battesse ancora nella scena finale hanno quindi preparato la sua resurrezione nel sequel. Naturalmente, anche se il suo cuore continuava a pompare, la caduta avrebbe comunque dovuto spezzargli tutte le ossa e ridurgli le interiora in poltiglia, ma Crank 2: High Voltage saggiamente non si preoccupa di affrontare nessuno di questi aspetti. Il sequel abbraccia pienamente la logica e l’eccentricità dei videogiochi, abbandonando ogni tentativo fatto dall’originale di sembrare realistico.