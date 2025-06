Masters of the Universe: la muscolosa schiena di Nicholas Galitzine nella nuova foto

Una nuova immagine del prossimo film di Amazon MGM, Masters of the Universe, rivela l’imponente figura di He-Man interpretato da Nicholas Galitzine, offrendo ai fan la migliore occhiata di sempre (fino a questo momento) al ritorno del leggendario eroe nel live-action.

Le riprese del film live-action di Amazon MGM, Masters of the Universe, si sono recentemente concluse e l’attore di He-Man, Nicholas Galitzine, ha condiviso su Instagram una nuova anteprima del suo guerriero potenziato da Greyskull.

Galitzine ha dichiarato: “Beh, Masters of the Universe è la fine. È stato un onore assumermi la responsabilità di interpretare Adam e He-Man. È stato il ruolo di una vita e ci ho messo tutto me stesso. Non c’è molto che possa mostrarvi, ma sono così orgoglioso del film che abbiamo realizzato. Grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per tutto il duro lavoro.”

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Dopo numerose false partenze, Netflix era pronta a sviluppare un lungometraggio tratto dall’amata serie animata già nel 2022, ma all’inizio di quest’anno abbiamo saputo che anche l’ultimo tentativo di far decollare il progetto era fallito.

Tuttavia, in seguito avremmo appreso che Amazon/MGM Studios aveva acquisito il film, con il regista di Bumblebee, Travis Knight, in trattative per la regia. L’uscita del film è ora prevista per il 5 giugno 2026. Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). In precedenza, la regia era stata affidata ai fratelli Nee (La città perduta).

Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori, insieme a DeVon Franklin. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.