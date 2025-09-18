Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è arrivato nei cinema il 17 settembre e l’uscita del film sta già portando molti fan a chiedersi se il film avrà o meno una scena post-crediti. L’ultima uscita cinematografica di Demon Slayer è nelle sale da mesi in Giappone e, con l’arrivo imminente del film nei cinema americani, i fan sono già entusiasti per l’evento anime più esplosivo dell’anno.

Ambientato subito dopo la fine della quarta stagione di Demon Slayer, Il Castello dell’Infinito vede i personaggi principali della serie risucchiati nel regno del cattivo principale della serie, Muzan. Con un’azione mozzafiato, retroscena emozionanti e la promessa di due film futuri, Il Castello dell’Infinito è destinato a diventare il più grande film anime di sempre.

Dato che il film fa parte di una trilogia, molti fan si chiedono se ci sia una scena post-crediti che anticipi gli sviluppi futuri.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito non ha una scena post-crediti

Sfortunatamente, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito non ha una scena post-crediti. Dato che il precedente grande film della serie, Demon Slayer: Mugen Train, non aveva una scena post-crediti, c’era da aspettarselo.

Curiosamente, l’anime principale Demon Slayer ha effettivamente delle scene post-crediti. Queste scene, tipiche degli anime, contengono anteprime degli episodi e scene carine in cui i personaggi fanno battute. Alla fine della maggior parte degli episodi di Demon Slayer, appare una versione chibi di Tanjiro, Nezuko o uno dei loro amici per rivelare un segreto dell’era Taisho che di solito porta a qualcosa di carino o divertente.

I segmenti “Il segreto dell’era Taisho” non fanno parte della trama principale e sono pensati principalmente come un piccolo bonus per i fan.

I film anime hanno solitamente scene dopo i titoli di coda?

Le scene dopo i titoli di coda sono molto meno comuni nel mondo dei film anime rispetto a quelli occidentali. Tuttavia, ciò non significa che le scene dopo i titoli di coda non siano mai presenti nei film anime.

Una delle più notevoli nella memoria recente è la scena dopo i titoli di coda di Dragon Ball Super: Super Hero. La scena mostra Goku e Vegeta all’indomani di un combattimento e conferma che, tecnicamente, Vegeta ha vinto il combattimento. Anche se si tratta di un momento breve, è stato molto apprezzato dai fan perché ha finalmente dato a Vegeta la vittoria su Goku.

Più recentemente, la compilation cinematografica di Attack on Titan includeva una scena dopo i titoli di coda ambientata ai giorni nostri, in cui i tre personaggi principali della serie andavano a vedere il film e lo criticavano.

Sebbene sia un peccato che Demon Slayer: Infinity Castle non includa nulla di divertente come le scene post-crediti di Attack on Titan o Dragon Ball, probabilmente è meglio così. Infinity Castle è l’inizio di un’intensa trilogia di film e una scena post-crediti potrebbe sminuire ciò che verrà dopo. Tuttavia, i fan dovrebbero rimanere fino alla fine dei crediti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito per celebrare le persone che hanno lavorato duramente alla realizzazione del film.