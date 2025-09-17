Alien: Romulus, Fede Álvarez afferma che il sequel eviterà un problema del franchise

Il regista Fede Álvarez ha rivelato in un recente aggiornamento come il sequel di Alien: Romulus (qui la nostra recensione) eviterà fortunatamente uno dei problemi tipici del franchise. Il film, come noto, è stato un successo sia di critica che di pubblico, incassando 350,9 milioni di dollari al botteghino e ottenendo recensioni generalmente positive da parte di critici e fan che hanno elogiato il ritorno all’horror teso e claustrofobico che ha reso così iconico l’Alien originale.

A seguito della sua accoglienza positiva, è stato annunciato che era in fase di sviluppo un sequel, con Álvarez che ha dichiarato che la pre-produzione del sequel era in corso a giugno, pronta per le riprese a ottobre. Tuttavia, all’inizio di questo mese, Álvarez ha confermato che non tornerà a dirigere il sequel di Alien: Romulus. Egli rimarrà invece come co-sceneggiatore, mentre la regia sarà affidata a qualcun altro.

Ora, intervenendo all’evento HorrorBound Weekend, Álvarez ha spiegato ulteriormente la sua decisione di abbandonare la regia del sequel di Alien: Romulus. Tuttavia, Álvarez ha anche chiarito che lui e il co-sceneggiatore Rodo Sayagues erano determinati a proteggere l’eredità dei personaggi che avevano creato in Alien: Romulus, sperando di evitare un errore di franchise.

“Non credo che l’avrei mai fatto. Lo sapevamo fin da quando abbiamo finito: è una di quelle cose in cui entri, ne fai una e ne esci. Cameron, Fincher… tutti quei registi che amo, ne hanno fatta una. Ovviamente, Ridley l’ha creata, ha il diritto di farne un sacco”, ha affermato Álvarez. “Volevamo scriverlo. Onestamente, è perché amiamo i personaggi che abbiamo creato, quindi vogliamo assicurarci che nessuno li uccida all’inizio del prossimo film. Hanno ucciso Hicks e Newt proprio così. Ehi, non lasciamo che succeda. L’abbiamo scritto e ci siamo assicurati che rimanessero vivi, e ora possiamo lasciare che qualcun altro lo realizzi“.

I commenti di Álvarez si riferiscono alle famigerate morti improvvise di Hicks e Newt all’inizio di Alien 3. Nonostante l’investimento emotivo costruito durante Aliens – Scontro finale, quei personaggi sono stati uccisi senza cerimonie fuori dallo schermo nei primi momenti del sequel, minando i loro archi narrativi e il risultato del viaggio di Ripley, una decisione che da allora è diventata un monito nella serie.

Cosa significa questo per il sequel di Alien: Romulus

Le dichiarazioni di Álvarez confermano che Alien: Romulus manterrà la continuità con il primo film e rispetterà la sopravvivenza dei suoi personaggi. Piuttosto che utilizzare morti premature scioccanti come espediente narrativo, il sequel dovrebbe basarsi sullo sviluppo dei personaggi già stabilito, in una mossa che potrebbe aiutare ad approfondire la posta in gioco emotiva piuttosto che azzerarla, come ha fatto Alien 3.

Ciò suggerisce anche che la serie sta abbracciando una narrazione di lunga durata e un investimento nei personaggi piuttosto che sequel autonomi, continuando la tradizione di Alien di personaggi ricorrenti, come Ripley. Con Álvarez come co-sceneggiatore, i fan possono sentirsi più sicuri che il sequel non scarterà semplicemente i sopravvissuti di Alien: Romulus in nome dello shock o della convenienza narrativa, e sarà un seguito fedele al successo del film del 2024.