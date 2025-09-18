Tutte le morti spiegate di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è uscito il 17 settembre. I fan attendevano con impazienza il prossimo capitolo della saga e gli ultimi passi di Tanjiro nel suo viaggio per sconfiggere Muzan. Il film ha battuto diversi record in Giappone dalla sua uscita e i fan all’estero hanno elogiato l’azione e le immagini di Infinity Castle.

La posta in gioco non è mai stata così alta, poiché la storia mira a spingere sia i Demon Slayer che i loro nemici al limite. Il pubblico può aspettarsi momenti di vittoria, strazio e intensa tensione nelle battaglie imminenti. Nel primo film della trilogia, ci sono perdite devastanti che altereranno drasticamente il corso della storia.

Infinity Castle è l’arco narrativo più lungo e devastante di Demon Slayer

L’arco narrativo di Infinity Castle inizia dopo una serie di eventi intensi e devastanti che preparano il terreno per gli scontri finali. Dopo la morte di Kagaya Ubuyashiki, il Corpo degli Sterminatori di Demoni deve correre contro il tempo mentre affronta la battaglia più difficile della sua vita con solo l’audace piano di Tamayo per tenere a bada Muzan.

L’arco narrativo non perderà tempo, immergendo immediatamente i suoi eroi in un campo di battaglia caotico e in continua evoluzione, dove anche i più forti possono essere separati in un istante. Nonostante l’improvviso cambiamento sul campo di battaglia, il Corpo degli Sterminatori di Demoni accetta la sfida con i corvi Kasugai, preparandosi immediatamente a mappare il labirinto del Castello Infinito.

Essendo l’arco narrativo più lungo di Demon Slayer, che copre oltre 40 capitoli del manga, Infinity Castle sarà l’arco narrativo più ambizioso e intenso mai realizzato. Ogni momento è importante e non tutti i personaggi sopravvivono ai loro incontri. Che si tratti di demoni o di Demon Slayer, la posta in gioco non è mai stata così alta e la prima puntata dell’arco narrativo non si tira indietro.

I Dodici Kizuki perdono alcuni dei loro membri più forti

Le tre battaglie principali presenti nel primo film includono Shinobu contro Doma, Upper Rank Two, Tanjiro e Giyu contro Akaza, Upper Rank Three, e Zenitsu contro Kaigaku, il nuovo Upper Rank 6. Tra i caduti nella prima metà di Infinity Castle ci sono due Upper Moons la cui morte cambia le sorti della battaglia, modificando l’equilibrio di potere.

L’ex Demon Slayer e nuovo membro dei Dodici Kizuki, Kaigaku, combatte uno contro uno contro Zenitsu. Essendo stato un tempo il discepolo più anziano di Zenitsu sotto il loro maestro Jigoro Kuwajima, la battaglia è alimentata da un senso di tradimento, rendendola una delle più personali della serie. Lo scontro si conclude con la decapitazione di Kaigaku per mano della Settima Forma appena creata da Zenitsu: Honoikazuchi no Kami.

La successiva morte importante tra i Kizuki è quella dell’Upper Rank Three, Akaza, tristemente famoso per aver ucciso il Flame Hashira, Kyojuro Rengoku. La battaglia di Akaza contro Tanjiro e Giyu Tomioka è una prova di resistenza e forza bruta, con Akaza che continua a combattere anche dopo la decapitazione grazie alla sua forza di volontà.

Akaza viene fermato solo dopo aver affrontato i suoi ricordi umani a lungo sepolti, con il senso di colpa e il dolore che prosciugano la sua voglia di vivere. Nonostante il suo ruolo di antagonista, la morte di Akaza è una delle più inquietanti e strazianti della serie. Piuttosto che cadere sotto la lama di un Demon Slayer, sceglie di porre fine alla propria vita per stare con i suoi cari.

I Demon Slayer subiscono una perdita devastante

Shinobu Kocho, l’Hashira degli insetti, si distingue dai suoi compagni Demon Slayer. È più piccola e fisicamente più debole degli altri Hashira, non avendo nemmeno la forza di decapitare i demoni. Tuttavia, la sua brillantezza la rende una nemica formidabile che nessuno vorrebbe far arrabbiare. Quando combatte, ricopre la sua lama Nichirin con punta ad ago con veleno di glicine, che le permette di affrontare demoni potenti.

In Infinity Castle, il percorso di Shinobu si scontra con quello di Doma, Upper Rank Two, la cui facciata educata nasconde una storia di innumerevoli atrocità. Il loro combattimento è feroce e brutale, con la loro velocità e abilità che si scontrano in una resa dei conti rivoluzionaria. Shinobu scatena le sue tecniche di respirazione degli insetti per avvelenare Doma, ma queste si rivelano inefficaci poiché lui è in grado di adattare il proprio corpo per resistere al suo veleno.

Simile alla battaglia di Zenitsu, il combattimento di Shinobu è personale, poiché affronta Doma non solo come nemico, ma come colui che ha ucciso sua sorella Kanae, l’ex Hashira dei Fiori. La morte di Kanae ha lasciato una profonda ferita che Shinobu ha nascosto dietro il suo sorriso studiato, e affrontare Doma le dà la possibilità di colpire alla radice il suo dolore e la sua rabbia.

Nonostante la sua determinazione, gli sforzi di Shinobu sembrano inutili contro la forza schiacciante di Doma. Alla fine della loro battaglia, lui la assorbe, uccidendo una delle guerriere più creative e preziose del Corpo degli Sterminatori di Demoni. La sua morte è scioccante e brutale, con la sua vita che finisce proprio mentre arriva Kanao Tsuyuri, ma non prima che Shinobu possa fare un cenno con la mano a Kanao.

La morte di Shinobu è molto più di ciò che sembra

La morte di Shinobu è di per sé devastante, ma assume un peso molto maggiore quando viene rivelata la verità sulla sua battaglia finale. A differenza degli altri Hashira che sono morti in combattimento, Shinobu è entrata nello scontro con Doma pienamente consapevole dei propri limiti. Ha accettato che il suo corpo non avesse la forza di uccidere un demone e ha ideato un piano sacrificale.

La sua strategia era incentrata sulla sua padronanza dei veleni, acquisita nel corso di una vita. Prima ancora di mettere piede nel Castello dell’Infinito, Shinobu aveva saturato il suo corpo con dosi altamente concentrate di glicine, trasformandolo in una potente arma vivente. Sapeva di non avere il potere di sconfiggere Doma con la forza, quindi gli ha permesso di assorbirla.

Il suo sacrificio ha fatto sì che il veleno si trasferisse nel suo corpo in quantità letali, indebolendolo in modi che una spada non avrebbe potuto. Come Upper Rank Two, Doma sembrava intoccabile, ma le azioni di Shinobu lo hanno lasciato visibilmente colpito. Le conseguenze del suo sacrificio hanno reso Doma vulnerabile, rivoltando contro di lui il suo stesso appetito per gli esseri umani.

Il primo Infinity Castle termina con un enorme punto di svolta, che vede la sorella adottiva di Shinobu, Kanao, prepararsi ad affrontare Doma, che non comprende ancora le conseguenze delle sue azioni. Il palcoscenico è pronto per una delle battaglie più emozionanti dell’arco narrativo sulla morte del primo Hashira per la prossima puntata dell’arco narrativo Demon Slayer’s Infinity Castle.