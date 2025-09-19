Elio, la spiegazione dell’emozionante finale e di cosa significa per il futuro

Elio, dal 17 settembre disponibile su Disney+, 29° film della Pixar (qui la nostra recensione), racconta la storia di un ragazzo che affronta la perdita dei genitori e la solitudine. Convinto di non essere accettato sulla Terra, Elio sfrutta la posizione della zia Olga nell’Aeronautica per inviare un messaggio nello spazio. Questo viene intercettato dal Communiverse, una federazione di razze aliene, che lo scambia per il leader della Terra.

Da qui inizia un’avventura cosmica: Elio cerca di convincere un potente signore della guerra a scegliere la pace, affronta i propri timori e impara il valore dei legami affettivi.

Perché Elio torna sulla Terra

Alla fine, Elio decide di tornare sulla Terra con Olga, invece di restare nel Communiverse. Inizialmente desideroso di fuggire dal mondo che lo aveva rifiutato, scopre che sua zia lo ama profondamente e che gli esseri umani hanno potenziale per costruire rapporti significativi.

Grazie anche all’aiuto degli amici radioamatori Gunther e Bryce, Elio riesce a salvare Glordon e a comprendere che non è solo. Il film si chiude con lui e Olga mano nella mano: un simbolo del superamento della solitudine attraverso i legami familiari.

Il destino di Glordon e Grigon

Grigon, il signore della guerra, sembra il principale antagonista ma ottiene anch’egli un finale positivo. Dopo aver salvato la vita al figlio Glordon, ammette i suoi errori e rinuncia all’attacco contro il Communiverse. Questo apre la strada a una riconciliazione della sua razza con la federazione aliena.

Glordon, primo vero amico di Elio, rimane legato a lui anche a distanza. La scena post-credit mostra Elio e Bryce che, tramite una nuova radio, riescono a comunicare con lui, mantenendo viva l’amicizia nonostante i mondi che li separano.

Il sacrificio del clone di Elio

Un elemento memorabile del film è il clone di Elio, creato per coprire la sua assenza sulla Terra. Il clone, inizialmente usato come parte della commedia, mostra presto consapevolezza del proprio destino temporaneo.

Quando Elio torna, il clone inizia a dissolversi, ma sceglie di sacrificarsi per aiutarlo: distrae gli inseguitori mentre Elio e Olga raggiungono l’astronave. La scena, al tempo stesso tragica e tenera, si chiude con un pollice in su del clone prima di “sciogliersi”, rendendo il suo addio sorprendentemente toccante.

Come il finale prepara un possibile seguito

Nonostante la conclusione sia soddisfacente, il film apre diverse possibilità narrative. La base del Communiverse compare sulla Terra, visibile a tutti, inclusi Bryce e Gunther. Questo rende pubblica l’esistenza degli alieni, aprendo a futuri sviluppi sul rapporto tra l’umanità e il Communiverse.

Olga, pur avendo commesso tradimento rubando l’astronave, potrebbe diventare il collegamento ufficiale tra Terra e alieni grazie al suo legame con Elio. Lo stesso ragazzo, salutando il Communiverse con un “non è un addio”, lascia intendere che nuove avventure spaziali lo attendono.

Il vero significato di Elio

Al centro della storia c’è il tema dell’accettazione. Elio, inizialmente chiuso e concentrato solo sui propri desideri, impara l’importanza dei legami grazie a Glordon e a sua zia. Il parallelo tra il rapporto conflittuale di Grigon con suo figlio e quello di Elio con Olga evidenzia che l’amore e l’empatia non hanno bisogno di essere pienamente compresi per essere reali.

Il messaggio del film è chiaro: anche in un universo vasto e solitario, ciò che dà senso alla vita sono i legami affettivi. La crescita del protagonista rispecchia questa lezione, trasformando l’avventura spaziale in una storia dal forte cuore emotivo.