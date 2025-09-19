Hunger Games – L’alba sulla mietitura, foto dal set rivela il primo sguardo al presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes

Hunger Games – L’alba sulla mietitura presenta una nuova immagine dal set, che offre un primo sguardo al Presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes. Basato sull’ultimo romanzo di Suzanne Collins, il prossimo film Hunger Games è un altro prequel, questa volta ambientato durante la 50ª edizione dei giochi che danno il titolo alla saga.

La storia di L’alba sulla mietitura avrà come protagonista un Haymitch più giovane, con Joseph Zada che sostituisce Woody Harrelson nel ruolo. Questo non è l’unico personaggio ricoperto da un nuovo attore: Kieran Culkin interpreterà Caesar Flickerman, Ella Fanning interpreterà Effie Trinket, Jesse Plemons interpreterà Plutarch Heavensbee e Fiennes sostituirà il compianto Donald Sutherland nel ruolo di Snow.

Fino ad ora non era chiaro come Fiennes avrebbe interpretato il ruolo di Snow in L’alba sulla mietitura, ma un video TikTok poi cancellato di @mira.pdf55 (tramite @itchyhaybitchy) svela finalmente il nuovo look del personaggio. La rivelazione del personaggio avviene tramite un poster in stile propagandistico sul set, con Fiennes che sembra indossare una parrucca per ricreare l’acconciatura fluente di Sutherland.

Il testo sul poster recita: “Il nostro presidente Coriolanus Snow: il numero uno dei pacificatori di Panem”. Il poster mostra Snow in abiti militari con quella che potrebbe essere una spada al fianco, in piedi eroicamente davanti allo skyline di una città. Il poster è appeso davanti alla facciata di un edificio in mattoni accanto a una sorta di serbatoio di gas industriale.

Cosa significa questo per L’alba sulla mietitura

Sebbene Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, fosse ovviamente la protagonista dei precedenti film di Hunger Games, Snow, interpretato da Sutherland, ha avuto un ruolo importante nella storia come antagonista principale. Un Snow più giovane è poi tornato nel film prequel Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente nel 2023, con Tom Blyth nel ruolo.

L’interpretazione di Fiennes di Snow in L’alba sulla mietitura è evidentemente la prossima evoluzione del personaggio, che lo vede ormai nella tarda mezza età. La versione di Sutherland del presidente Snow aveva i capelli completamente bianchi, mentre la parrucca di Fiennes nell’immagine sembra includere capelli scuri con lunghe striature bianche, in linea con la cronologia del film.

Il poster stesso e la sua chiara presentazione come strumento di propaganda suggeriscono che lo Stato distorcerà ancora una volta gli eventi in una narrazione che gli consentirà di mantenere il controllo totale. L’inquadramento di Snow come Peacekeeper potrebbe anche essere un segno che questa volta avrà un ruolo più attivo come antagonista, invece di operare più come una figura malvagia di facciata.

I precedenti film di Hunger Games sono stati generalmente tutti ben accolti e Snow è finito per essere uno dei ruoli più importanti di Sutherland nella seconda metà della sua carriera. Questo significa evidentemente che Fiennes ha un compito difficile da svolgere, ma non è nuovo a interpretare grandi cattivi, avendo dato vita a Voldemort nei film di Harry Potter.